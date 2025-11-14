Mostra collettiva IMMAGINANDO HORCYNUS ORCA

14 Novembre 2025

Sabato 15 novembre alle ore 17:30, vi invitiamo all’inaugurazione della mostra collettiva IMMAGINANDO HORCYNUS ORCA. 

In occasione del cinquantesimo anniversario del romanzo epico “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo, dieci artisti espongono le loro opere, immagini pittoriche, grafiche e scultoree, nate dalla rilettura del grande romanzo che ha segnato la letteratura del secondo novecento, si alterneranno momenti di lettura di alcuni brani del libro con Emanuele Di Pace, Picci Ferrari e musiche di Mirko Valenza

Vino offerto dalle cantine Principe di Corleone.

INFO:

LIBRERIA DEL MARE

Via Cala 5090133 – Palermo

tel +39 091 6116829

info@libreriadelmare.com

www.libreriadelmare.com

IMMAGINANDO HORCYNUS ORCA

