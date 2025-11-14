Sabato 15 novembre alle ore 17:30, vi invitiamo all’inaugurazione della mostra collettiva IMMAGINANDO HORCYNUS ORCA.
In occasione del cinquantesimo anniversario del romanzo epico “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo, dieci artisti espongono le loro opere, immagini pittoriche, grafiche e scultoree, nate dalla rilettura del grande romanzo che ha segnato la letteratura del secondo novecento, si alterneranno momenti di lettura di alcuni brani del libro con Emanuele Di Pace, Picci Ferrari e musiche di Mirko Valenza
Vino offerto dalle cantine Principe di Corleone.
INFO:
LIBRERIA DEL MARE
Via Cala 5090133 – Palermo
tel +39 091 6116829