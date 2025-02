Mostra: a Parigi “L’intimità, dalla camera da letto ai social media”

Al MAD Musée des Arts Décoratifs di Parigi dal 15 ottobre 2024 al 30 marzo 2025.

All’esposizione ospitata al MAD-Musée des Arts décoratifs di Parigi si accede attraverso un grande buco della serratura, che da sempre ha rappresentato nell’immaginario collettivo il varco attraverso il quale sbirciare nell’intimità altrui.

La mostra, curata dalla direttrice del MAD Christine Macel e Fulvio Irace, con la consulenza scientifica del designer e architetto Jean-Louis Fréchin e l’allestimento dell’architetto Italo Rota si compone di 470 opere, dipinti e fotografie, ma anche oggetti d’arte decorativa, quotidiana e di design per coprire un arco temporale che va dal XVIII Secolo ai nostri giorni.

Le opere in mostra

Tra le opere in mostra c’è Personnages dans un intérieur. L’intimité di Édouard Vuillard, Femme assise sur le bord d’une baignoire et s’épongeant le cou di Edgar Degas, ma anche scatti di Zanele Muholi, opere di David Hockney e dei già citati Henri Cartier-Bresson o Nan Goldin.



Non mancano anche pezzi di design come il Bazaar Sofa di Superstudio e Oh my god di Éric Berthes x Sonia Rykiel tra i tanti modelli di sex toys in mostra, per non parlare di tutte le molteplici mirabilia provenienti dalle tolette e camere da letto del passato.

