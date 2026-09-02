Monica Brown svela il mistero di “Morena”

Dopo venticinque anni di mistero,Morena finalmente parla. Dal 4 settembre è disponibile sulle principali piattaforme digitali“Sono Morena”, il nuovo singolo diMonica Brown, pubblicato daOrange Records Rome.

Il brano nasce come una risposta ideale e contemporanea a“Baila Morena” di Zucchero, uno dei grandi successi della musica italiana. Se nella canzone originale Morena è soprattutto un’immagine, una presenza affascinante e misteriosa, Monica Brown sceglie di darle finalmente una voce e un’identità.

In“Sono Morena”, la protagonista smette di essere soltanto la donna immaginata e desiderata dagli altri e racconta ciò che si nasconde dietro quella figura. Una donna osservata, idealizzata, trasformata in sogno, ma mai realmente conosciuta.

Il cuore del progetto è proprio questo cambio di prospettiva:Morena non vuole più essere soltanto un’immagine, ma una persona con emozioni, pensieri e una propria identità.

Il gioco di parole traMorenae“more than”diventa così una dichiarazione d’intenti: essere qualcosa di più di un personaggio, di un desiderio o di una fantasia costruita dagli altri.

Con questo singoloMonica Brownnon si limita quindi a richiamare un brano simbolo della musica italiana, ma crea un vero e proprio dialogo artistico con il passato, offrendo un nuovo punto di vista sulla figura di Morena.

Dopo venticinque anni, la domanda rimasta sospesa trova finalmente una risposta:chi è Morena?

La risposta arriva dalla sua stessa voce:“Sono Morena”.

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