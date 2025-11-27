Monica Brown presenta il nuovo singolo “Non chiamarmi brava ragazza”

da | 27 Novembre 2025 | Musica

Dopo le precedenti esperienze musicali di stampo rock, Monica Brown sorprende con una svolta inaspettata e potente: un singolo reggae dal titolo “Non chiamarmi brava ragazza” (Orange Records Rome / distribuzione Sorridi Music), un brano che unisce ritmo e messaggio sociale in un inno di consapevolezza femminile.

La canzone affronta il tema della mancanza di rispetto verso le donne, raccontando con parole dirette e sonorità vibranti una realtà ancora troppo diffusa: quella di uomini che pretendono senza dare, incapaci di riconoscere il valore e la forza della donna.

Monica Brown trasforma questa denuncia in un messaggio di libertà e autodeterminazione.

“È uno sprono per ricordare che le donne non devono dipendere da nessuno — perché l’uomo può continuare a fare il duro, ma la donna farà la storia”, racconta l’artista.

L’arrangiamento, curato da Nando Di Stefano, fonde groove reggae e sensibilità pop, regalando al brano un’energia calda e contemporanea.

Prodotto da Orange Records Rome e distribuito da Sorridi Music, “Non chiamarmi brava ragazza” sarà disponibile il 28 Novembre su tutte le principali piattaforme digitali.

Con questo singolo, Monica Brown firma una dichiarazione d’indipendenza e rispetto: una voce femminile forte, sincera e senza filtri, che invita a ripensare il modo in cui ci relazioniamo, nella musica e nella vita.

Ascolta Monica Brown:

Spotify:  

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5XCS94Xt1NeFBsBt5e943T?si=ngHGdCUbQV-oB9nRB-vF4w

Articoli correlati

Agli Amici della Musica il Quartetto Werther per Fauré e Brahms

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Una delle formazioni cameristiche italiane più interessanti della sua generazione il gruppo, vincitrice nel 2020 del prestigioso “Premio Abbiati” assegnato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali, vede fra i suoi componenti il pianista siciliano Antonino Fiumara Lunedì 1 dicembre ore 20.45, Politeama Garibaldi, Palermo Biglietti su www.amicidellamusicapalermo.net e…

Alessandro Scarlatti from Palermo to Rome

| | ,

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Workshop internazionale: 24-28 novembre 2025. Concerto finale venerdì 28 ore 19 presso la Biblioteca Regionale. Ingresso libero sino ad esaurimento posti Il Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti, uno dei più antichi d’Italia e può essere annoverato, per numero di cattedre, studenti e varietà dell’offerta…

Pin It on Pinterest

Share This