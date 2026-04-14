Monica Brown e Nando Di Stefano scelgono il palco: “La risposta è nella musica live”

Dalle polemiche sui social alla concretezza del palco. Monica Brown e Nando Di Stefano tornano al centro dell’attenzione con una scelta chiara: rispondere al dibattito sul sistema musicale contemporaneo attraverso la forza della musica dal vivo.

Negli ultimi mesi, i due artisti hanno animato un confronto acceso online su alcuni dei temi più discussi dell’industria musicale, dall’uso sempre più diffuso dell’autotune fino al peso crescente delle logiche di mercato rispetto alla qualità artistica. Una riflessione che oggi trova una sua evoluzione concreta sul palco del Festival Italia in Musica, in onda su Lazio TV, con la conduzione di Paola Delli Colli e la direzione artistica di Franco Renzi.

Nel corso delle diverse partecipazioni al programma, Brown e Di Stefano hanno proposto medley capaci di attraversare epoche e generi, dagli anni Sessanta e Settanta fino alla musica contemporanea. Un percorso costruito sugli arrangiamenti originali firmati da Nando Di Stefano, capaci di rileggere i brani in chiave attuale, e valorizzato dall’interpretazione vocale di Monica Brown, intensa e versatile.

Proprio all’interno della trasmissione si colloca anche un momento significativo del percorso artistico della cantante: la sua prima esibizione ha coinciso con la presentazione ufficiale del singolo “Il silenzio uccide”, una performance che, per impatto e riscontro, è stata successivamente scelta come video ufficiale del brano.

Le esibizioni del duo si trasformano così in uno spazio di confronto diretto con il pubblico, chiamato a cogliere le differenze tra una produzione musicale sempre più orientata al mercato e un approccio che mette al centro studio, tecnica e identità artistica. Nessuna imposizione, ma una proposta precisa affidata esclusivamente alla musica.

Ai microfoni di Roberto De Angelis, ideatore della classifica Top Five insieme alla conduttrice, gli artisti hanno sottolineato il valore del programma come possibile alternativa all’attuale sistema musicale. Il Festival Italia in Musica si conferma infatti come uno spazio aperto, capace di abbracciare la musica a 360 gradi senza distinzione tra artisti affermati ed emergenti, ponendo al centro esclusivamente la qualità e l’impatto delle esibizioni.

Il progetto è sostenuto anche dalla collaborazione con le radio affiliate, elemento importante per la diffusione del format e per il riscontro del pubblico, che continua a premiare le performance del duo nelle classifiche della trasmissione.

In un panorama musicale in continua trasformazione, Monica Brown e Nando Di Stefano scelgono dunque una linea netta: meno dichiarazioni, più palco. Perché, al di là di ogni dibattito, resta un solo banco di prova davvero decisivo: quello dell’ascolto.va davvero decisivo: quello dell’ascolto.