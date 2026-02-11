“Miss Solidarietà 2026”, bellezza e impegno sociale al servizio del Giulia Hospital Centre

Domenica 10 maggio 2026, al Cine Teatro “De Seta” dei “Cantieri Culturali alla Zisa” di Palermo (via Paolo Gili 4), si svolgerà “Miss Solidarietà 2026”, manifestazione socio-culturale e benefica promossa e organizzata dall’associazione Unalottaxalavita ETS.

L’evento rientra nel calendario delle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi portate avanti dall’associazione, attiva a livello nazionale, e rappresenta un appuntamento di forte valore sociale e istituzionale. La serata sarà condotta dall’attore e modello Alessandro Casata, con la direzione artistica affidata a Giusy Lo Cascio. La segreteria organizzativa del concorso è coordinata da Giovanna Macaluso, responsabile delle attività gestionali e operative della manifestazione.

Miss Solidarietà 2026 si inserisce all’interno della tre giorni solidale di rilevanza nazionale “Dalla Strada al Cuore”, iniziativa dedicata alla promozione dei valori della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Nell’ambito dello stesso programma si svolgerà anche la X Edizione di SiciliArtè 2026 Italy Expò, evento dedicato alla valorizzazione dell’arte, della cultura e dell’identità artigianale.

L’intero ricavato della manifestazione sarà destinato alla realizzazione, a Palermo, di un Centro Pediatrico Semi Intensivo, con laboratori riabilitativi e un polo assistenziale rivolto alle famiglie con minori affetti da gravi patologie e in condizioni economiche svantaggiate. Un progetto sanitario e sociale pensato per rafforzare i servizi di supporto sul territorio e offrire un punto di riferimento concreto alle famiglie che vivono situazioni di particolare fragilità.

L’evento gode del patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Palermo e dell’Assemblea Regionale Siciliana, a conferma della rilevanza sociale e territoriale dell’iniziativa.

Il concorso vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta Italia, suddivise in due sezioni:

Miss Solidarietà, fascia di età dai 14 ai 24 anni, e

Miss Solidarietà Over, fascia di età dai 25 ai 40 anni.

La manifestazione intende valorizzare non solo l’aspetto estetico, ma soprattutto la sensibilità sociale, l’impegno civico e la partecipazione attiva alle iniziative solidali.

L’inno ufficiale dell’iniziativa, appositamente realizzato, è stato scritto da Angelo Giorgianni ed è stato inserito nel panorama musicale dalla EffeZeroProjet. La gestione della sicurezza, del servizio d’ordine e dell’antincendio è affidata alla Guardia Agroforestale Italiana, dirigenza provinciale di Palermo, sotto il coordinamento della sig.ra Rita Scoordato.

Moon Event Foto & Video è l’unica agenzia ufficialmente accreditata per la sfilata.

Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 30 aprile 2026. Possono partecipare tutte le candidate residenti sul territorio nazionale. Informazioni, regolamento e modalità di adesione sono disponibili sul sito ufficiale www.misssolidarieta.it , scrivendo a unalottaxlavitaets@gmail.com

oppure chiamando la segreteria allo 091 6497525 o tramite WhatsApp al 348 637642.

Miss Solidarietà 2026 rappresenta un momento significativo di collaborazione tra istituzioni, associazionismo e società civile, con l’obiettivo di sostenere progetti concreti a favore della sanità pediatrica e dell’assistenza alle famiglie in condizioni di fragilità.

INFO:

Miss Solidarietà 2026

L’Ufficio stampa è curato dalla dott.ssa Dorotea Rizzo

