Meri Lolini intervista Antonio Cirillo sulle sue tesi per la nonviolenza!

di Meri Lolini

Antonio Cirillo è il Coordinatore Provinciale della BAT ( Barletta- Andria- Trani) di Medea Odv.

Medea Odv è un Organizzazione non Governativa della CAMERA DEI DEPUTATI Sicurezza Sociale, Supporto Psicologico e Assistenza Legale per ogni forma di Violenza di genere e in genere. Antonio Cirillo è anche SENATORE ACCADEMICO della Nobile Accademia Leonina, Consulente Onorario della CATTEDRA DELLE DONNE, Presidente in Italia per l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense. Antonio Cirillo ha ricevuto BENEMERENZE ed Attestati di ECCELLENZA ITALIANA presso la CAMERA DEI DEPUTATI e il SENATO DELLA REPUBBLICA per il Costante e Proficuo lavoro nel Combattere 365 giorni all’ anno lo STALKING, IL FEMMINICIDIO, REVENGE- PORN e VIOLENZA DI OGNI GENERE.

In questi giorni è stata uccisa ad Afragola la piccola Martina, aveva appena 14 anni. E’ venuto il momento di porre l’attenzione su queste vicende tragiche da parte di tutti noi, sia come famiglie che come ragazzi e vedere di mettere in essere una strategia sia preventiva che del momento. Sarebbe importante portare nelle scuole l’insegnamento all’affettività e quali sono i comportamenti da tenere sotto controllo nei rapporti sia con i famigliari che con possibili amori che sbocciano anche nell’età adolescenziale?

Ebbene come più volte osannato, la famiglia è il fulcro della vita, le basi, l’insegnamento principale dei comportamenti da seguire per una sana società. La scuola deve essere un complemento all’ educazione ed al rispetto verso il prossimo. E’ bene dire, anche che nelle scuole superiori, visto che la legge lo impone, una volta per tutti si definiscono i ruoli del tutore, gli insegnanti devono uscire allo scoperto, aver coraggio e nominare tra di loro con autorevolezza il Tutore, basta avere paura di possibili o probabili ritorsioni da parte degli studenti o dei genitori. E’ giunto il tempo di agire. L’ unione fa la forza. Per la morte della piccola Martina di soli 14 anni mi viene grande fatica a commentare, un omicidio istintivo ed efferato, che fa capire il non valore della vita, con giovani irresponsabili dove sfogano la loro delusione amorosa nell’ omicidio. Chiedo l’intervento drastico dello Stato affinché vengano ripristinate nuovamente ed urgentemente il Servizio di Leva, inoltre chiedo con insistenza, che sia negli istituti scolastici o nelle Chiese, che almeno una volta alla settimana ci siano incontri con psicologi ed esperti per i ragazzi da 12/13 anni ed oltre, in modo da poter capire i loro disagi, il loro grado di autostima. Questo in modo da poter affrontare l’adolescenza in modo più tranquillo e sereno. Bisogna attivare incontri con i giovani, per far capire loro in primis il valore della vita, mentre in secondo piano il valore dell’amore. Amare significa Educazione e Rispetto verso la persona che si Ama. Chi Ama non Uccide. Ora un accorato appello ai genitori, di stare più attenti ai vostri figli, dando loro l’esempio di non stare a tavola con il cellulare in mano e fate a meno anche della partita di Padel o di Calcetto per dedicarvi di più ai vostri figli. Inoltre partecipate in massa ai Convegni sulla Tematica Sociale.

E’ necessario allestire una guida che metta in attenzione i segnali di comportamenti che potrebbero sfociare in una disgrazia?

I segnali bisogna percepirli immediatamente. Si percepisce subito se il rapporto di coppia si sta sgretolando, lì deve subentrare immediatamente la Prevenzione. L’ Assenteismo a Tavola, la mancanza di dialogo, la mancanza di affetti è già un grido d’ allarme per la coppia. Invito le donne ad essere lungimiranti nel percepire il pericolo in modo da poter intervenire ed evitare il dramma. Il mio costante invito è quello, che alla minima violenza dovete Denunciare, non dando la possibilità al partner di impossessarsi della vostra VITA. La Violenza, lo Stalking e qualsiasi altra forma di Violenza va immediatamente D E N U N C I A T A:

NO ALLA VIOLENZA – SI ALLA VITA.

Il 6 giugno si terrà al Comune di Bari un incontro dove parteciperanno sia cariche governative che del Comune di Bari ed anche tu per parlare sul tema: “Devianza Giovanile – Baby gang: Un fenomeno in espansione” Sarebbe interessante conoscere quali saranno le tematiche trattate e se sarà allestita una modalità di intervento.

Si, sarà un grandissimo evento, forse il più importante degli ultimi anni, che si terrà a Bari ed esattamente presso la Sala Consiliare del Comune di Bari.

Una tematica adatta a quello che è oggi il Disagio Giovanile. Così cercheremo di dare consigli concreti a tutti coloro che presenzieranno. Qui faccio un appello a tutte le famiglie, di dover presenziare con i propri figli anche aprendo un dibattito e perché no. Siamo pronti ad ascoltare, ma soprattutto a consigliare per il bene della società. I relatori sono di spicco e di elevata Caratura Politica Nazionale. Devo ringraziare pubblicamente il Sindaco di Bari e l’intera Amministrazione Comunale per aver concesso il Patrocinio per questo Grandissimo evento.

Ringraziamo Antonio Cirillo di aver dedicato il suo tempo per questa importante intervista su un tema che è purtroppo attuale nella nostra società