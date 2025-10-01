Mercurio 2025 VII edizione: il programma del 3-4-5 ottobre finale a sorpresa con il secret concert Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo

Grande settimana di chiusura per il Mercurio Festival, che si avvia a concludere un’altra edizione di grande partecipazione, di pubblico entusiasta, con un successo che va oltre i numeri, che sancisce una volta di più il potere di un festival che è ormai diventato un punto di riferimento per l’arte, la cultura, la danza, ma anche la musica e il teatro, siciliani e nazionali, un momento in cui tante anime, quelle degli artisti e quelle degli spettatori, si incontrano per diventare tutt’uno.

«Il Mercurio Festival è nato come un esperimento, ma anno dopo anno è diventato un organismo vivo, in continua trasformazione, che appartiene a chi lo fa e a chi lo attraversa. La cosa che ci emoziona di più non è soltanto vedere le sale piene, ma percepire come il festival riesca a generare legami, a mettere in contatto linguaggi e persone diverse, a lasciare un segno che continua a vibrare anche dopo la fine degli spettacoli. Questo, per noi, è il senso profondo di un festival.» dichiara Giuseppe Provinzano, curatore del Mercurio

Si parte venerdì 3 ottobre (ore 19:30 e ore 22:30) con una creazione di Francesca Albanese, Silvia Baldini, Chiara Boscaro, Marco Di Stefano e Laura Valli conun titolo che non resta indifferente a nessuno Vietato innamorarsi. Prodotto da Qui e Ora Residenza Teatrale, con La confraternita del Chianti, lo spettacolo andrà in scena negli spazi della Bottega Alchemica, in un doppio appuntamento. Attraverso il linguaggio contemporaneo del gioco di ruolo performativo e partecipativo, ci si interroga sulle dinamiche relazionali del nostro quotidiano, in un’Italia, anno 2042, dove l’amore viene definitivamente bandito con il “Decreto vietato innamorarsi”, nel tentativo di porre fine all’irrazionale violenza che sembra avere il suo pericoloso germe nelle relazioni d’amore. Vieni a vivere in prima persona cosa vuol dire non poter amare. (Riservato a un numero massimo di 30 partecipanti, per ogni replica).

Alle 21:00 la prima regionale di Cari Spettatori di Danio Manfredini, con uno spettacolo che raccoglie un prezioso materiale di documentazione, racconti, aneddoti e vita rimasto per quasi trent’anni nel cassetto del regista sei volte premio Ubu. Arturo e Gino, appena usciti dalla comunità psichiatrica, vivono ora insieme in un appartamento della Caritas. La nuova casa sarà abitata dai brillanti dialoghi tra i due personaggi, uno mosso dal desiderio di diventare un famoso artista e l’altro insegue il sogno di una vita normale.

Sabato 4 ottobre,Mercurio Festival si dedica alla musica elettronica e alla danza attraverso le proposte di artiste e artisti italiani e internazionali che offrono uno sguardo puntuale e raffinato sulla contemporaneità. Si torna in Italia con Erwartung di Cristina Kristal Rizzo, dancemaker formatasi con i grandi maestri della danza contemporanea Merce Cunnigham, Trisha Brown, Martha Graham. In scena Giulia Cannas e la stessa Cristina Kristal Rizzo in un doppio al femminile che esplora i confini dell’antica parola Melancholia, sulle tracce delle femministe del XIX e XX secolo che hanno abbracciato la malinconia come uno strumento per sfidare le strutture di potere delle norme sociali e per esprimere la loro lotta per l’uguaglianza. La ricerca si svela così in una pièce che utilizza un linguaggio sperimentale e ibrido in cui la partecipazione di un apparato tecnico come telecamere e microfoni sottolineano e sfumano un concetto, un’esistenza, una figura, un doppio tra ciò che appare e ciò che è nascosto.

Torna Vietato innamorarsi, sempre in doppio appuntamento (19:30 e 22:30) alla Bottega Alchemica. Sul versante musicale, l’ultimo sabato del Mercurio è Elettronight, 300 minuti di musica elettronica declinata da quattro firme sonore e performative che si alterneranno allo Spazio Franco.

L’inizio è fissato alle 23:00 con Aylin LeClaire, cantautrice e produttrice fonde visual art, perfomance e musica con sonorità che vanno dall’ art pop all’elettro dark. A seguire KeyClef (23:15) Dj e producer italiana con base a Berlino, amante dell’analogico, tende a creare mantra e ripetizioni ritmiche per creare una trance collettiva, vede la musica come gesto che incontra il corpo e lo porta irrimediabilmente alla danza. Alle 23:45 è la volta di Asia TechnoParty, classe ‘98, palermitana. Il suo lavoro entra in risonanza con l’artista precedente nell’intento di connettere dal particolare all’universale. La sua firma è l’hard techno dal ritmo serrato.

Approdano al Mercurio Festival i Sour Girl (23:45), dopo un anno ricco di importanti riconoscimenti come l’esordio live in apertura ai Subsonica e Myssketa, ospiti all’Ypsigrock, festival di grande risonanza europea punto di riferimento della musica indie. Il duo, formato da Laura Messina cantante e songwriter e Vincenzo Schillaci musicista e producer porteranno il loro progetto elettronico che conquista per il loro sguardo sonoro che và dal dream pop fino a navigare nei territori della techno con suggestioni da club culture contemporanea, attraversando l’elettronica degli anni ‘80.

Domenica 5 ottobre il gran finale che non poteva che partire con uno spazio importante destinato alle nuove spettatrici e ai nuovi spettatori “di domani” con Satelliti, un laboratorio per bambine e bambini curato da Le Giuggiole, alle 17:00 allo Spazio Marceau.

Alle 18.30, allo Spazio Franco, andrà in scena lo spettacolo di danza Caino e Abele, per bambine e bambini dai 7 ai 14 anni, di Manuela Capece e Davide Doro (Compagnia Rodisio). Attivi dal 2005con spettacoli tradotti in 11 lingue, la Compagnia Rodisio propone una storia antica e per questo attuale.Attraverso il linguaggio schietto della breakdance, fa muovere la storia dei due fratelli Caino e Abele che si amano e giocano e combattono come altri fratelli al mondo ma nel passaggio verso l’età adulta qualcosa tenta di dividerli. Una sfida. Uno vince e uno perde. Uno dei due si troverà di fronte all’irrimediabilità della sua azione violenta, fatale per l’altro fratello. Una riflessione contemporanea più che mai, un’occasione importante per parlare di sconfitta, di nuove possibilità che ci vedono uniti, insieme.

Ancora una volta sarà protagonista la danza in Femenine di e con Gianmaria Borzillo e con Maxine Simonetto, Emma Saba, Johanna Closuit, allo Spazio Tre Navate, ore 20:00. La pièce è anzitutto un microcosmo creato per e dalla musica “organica” di Julius Eastman. Un lavoro che sia a livello musicale sia a livello performativo asseconda paesaggi che si susseguono per suggerire anche l’incontro con l’altro come scoperta del sé. La musica che accompagnerà la scena sarà una rarissima riproduzione del 1974 del concerto da cui prende nome lo spettacolo Femenine. Gianmaria Borzillo, Sorrento, classe 1995 è un danzatore, perfomer e regista che sperimenta all’interno di più linguaggi: danza, perfomance, letteratura, cinema. Il nucleo narrativo delle sue opere parte dalla musica che diventa poi centrale per le scelte drammaturgiche come nel caso di questo spettacolo, suo secondo lavoro, sostenuto da Centquatre-Paris, Peggy Guggenheim Collection, MilanOltre, Oriente/Occidente.

Fiducia è senz’altro la parola chiave che muove l’intero Mercurio Festival; dalla direzione artistica condivisa con gli artisti delle edizioni precedenti che curano gli inviti dell’edizione futura fino al momento finale con l’atteso Secret Concert. Alle 21:30 sapremo chi andrà in scena allo Spazio Franco per un gran finale di festival.

