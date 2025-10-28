Massimo Cacciare ospite della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia Giovedì 30 ottobre con inizio alle ore 18:00

Giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 18:00, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di corso Vittorio Emanuele 463 a Palermo, si terrà l’incontro col Prof. Massimo Cacciari, filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei, che terrà una Conferenza dal titolo “Le parole che oggi tacciono: oblio del Vangelo e crisi epocale”.
La Conferenza del Prof. Massimo Cacciare fa parte del Percorso culturale di 8 incontri dal titolo “Il grande codice: Riscritture delle Scritture bibliche nell’arco di quasi duemila anni”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia insieme al Centro Studi Cammarata di San Cataldo, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Gli incontri, con ingresso libero e gratuito, si sono tenuti e si terranno a Palermo presso l’Aula Magna della stessa Pontificia Facoltà sita in corso Vittorio Emanuele 463.
Tutte le Conferenze previste dal Percorso culturale hanno visto e vedranno i saluti del Prof. don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica, e vengono introdotti dal Prof. Massimo Naro, docente della Facoltà Teologica e ideatore di questa importante iniziativa culturale.
Gli 8 incontri hanno una cadenza mensile, come da Programma a seguire, e si concluderanno il 20 novembre 2025.
Agli 8 incontri sono intervenuti e intervengono intellettuali e studiosi di varie discipline, tra i più noti in Italia, che riflettono su come la narrazione biblica abbia da sempre ispirato artisti e pensatori. Non per niente il critico letterario canadese Northrop Frye definì la Bibbia come il “grande codice” della cultura occidentale, per dire che è stata e continua a essere un immenso repertorio da cui pittori e narratori, scultori e architetti, poeti e musicisti, filosofi e giuristi, studiosi di tante discipline umanistiche ma anche scientifiche, hanno ricavato le loro immagini, i loro simboli, i loro concetti, i loro principali e più suggestivi riferimenti ideali, etici, estetici, traducendoli in sempre nuovi e diversi linguaggi e modi espressivi.
A parlarne con gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica, ma pure con tutte le persone che parteciperanno agli incontri, si sono avvicendati e si avvicendano Timothy Verdon (storico dell’arte), Pietro Gibellini (storico della letteratura), Pierangelo Sequeri (teologo e musicologo), Dario Edoardo Viganò (critico cinematografico), Romano Màdera (filosofo e psicoanalista), Massimo Cacciari (filosofo), Tomaso Motanari (storico dell’arte) e José Tolentino de Mendonça (poeta e biblista, cardinale prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione in Vaticano).
I relatori sono di volta in volta introdotti dal Prof. Massimo Naro e da altri docenti della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
– giovedì 20 febbraio, ore 18.00
TIMOTHY VERDON storico dell’arte, direttore
del Museo dell’Opera del Duomo (Firenze)
La bellezza nella Parola:
l’arte scenario dell’annuncio
– giovedì 27 marzo, ore 18:00
PIETRO GIBELLINI critico letterario, già ordinario
di Letteratura italiana a Ca’ Foscari (Venezia)
Spada a doppio taglio:
letteratura e Bibbia, Bibbia è letteratura
– martedì 29 aprile, ore 18:00
PIERANGELO SEQUERI teologo e musicologo, già preside
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano)
Le affezioni della Parola:
echi biblici e idioma musicale
– giovedì 15 maggio, ore 18:00
DARIO EDOARDO VIGANÒ critico cinematografico,
vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze (Roma)
Bibbia ripresa:
dall’immaginazione alle immagini
– giovedì 9 ottobre, ore 18:00
ROMANO MÀDERA filosofo e psicoanalista, già ordinario
di Filosofia morale nell’Università degli Studi Milano-Bicocca
Mio padre era un arameo errante:
la reciproca trascendenza tra vita e testo
nella metanarrazione biblica
– giovedì 30 ottobre, ore 18:00
MASSIMO CACCIARI filosofo, Accademia dei Lincei
Le parole che oggi tacciono:
oblio del Vangelo e crisi epocale
– mercoledì 5 novembre, ore 18:00
TOMASO MONTANARI storico dell’arte, rettore
dell’Università per Stranieri (Siena)
La Sapienza si è costruita la casa:
venite
– giovedì 20 novembre, ore 18:00
JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA poeta e biblista, cardinale
prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Città del Vaticano)
In Dio tutto si assomiglia:
invocazione, imprecazione e silenzio nella Bibbia
INFO:
Segreteria Organizzativa della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
Via Vittorio Emanuele, 463 – 90134 Palermo (PA)
Tel. 091 331648 / 091 322358
Centro Studi Cammarata di San Cataldo
Via Misteri, 6 – San Cataldo (CL)
Tel. 0934 517507
https://www.centrocammarata.com