Massimo Cacciare ospite della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia Giovedì 30 ottobre con inizio alle ore 18:00

Giovedì 30 ottobre, con inizio alle ore 18:00, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia di corso Vittorio Emanuele 463 a Palermo, si terrà l’incontro col Prof. Massimo Cacciari, filosofo, membro dell’Accademia dei Lincei, che terrà una Conferenza dal titolo “Le parole che oggi tacciono: oblio del Vangelo e crisi epocale”.

La Conferenza del Prof. Massimo Cacciare fa parte del Percorso culturale di 8 incontri dal titolo “Il grande codice: Riscritture delle Scritture bibliche nell’arco di quasi duemila anni”, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia insieme al Centro Studi Cammarata di San Cataldo, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Gli incontri, con ingresso libero e gratuito, si sono tenuti e si terranno a Palermo presso l’Aula Magna della stessa Pontificia Facoltà sita in corso Vittorio Emanuele 463.

Tutte le Conferenze previste dal Percorso culturale hanno visto e vedranno i saluti del Prof. don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica, e vengono introdotti dal Prof. Massimo Naro, docente della Facoltà Teologica e ideatore di questa importante iniziativa culturale.

Gli 8 incontri hanno una cadenza mensile, come da Programma a seguire, e si concluderanno il 20 novembre 2025.

Agli 8 incontri sono intervenuti e intervengono intellettuali e studiosi di varie discipline, tra i più noti in Italia, che riflettono su come la narrazione biblica abbia da sempre ispirato artisti e pensatori. Non per niente il critico letterario canadese Northrop Frye definì la Bibbia come il “grande codice” della cultura occidentale, per dire che è stata e continua a essere un immenso repertorio da cui pittori e narratori, scultori e architetti, poeti e musicisti, filosofi e giuristi, studiosi di tante discipline umanistiche ma anche scientifiche, hanno ricavato le loro immagini, i loro simboli, i loro concetti, i loro principali e più suggestivi riferimenti ideali, etici, estetici, traducendoli in sempre nuovi e diversi linguaggi e modi espressivi.

A parlarne con gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica, ma pure con tutte le persone che parteciperanno agli incontri, si sono avvicendati e si avvicendano Timothy Verdon (storico dell’arte), Pietro Gibellini (storico della letteratura), Pierangelo Sequeri (teologo e musicologo), Dario Edoardo Viganò (critico cinematografico), Romano Màdera (filosofo e psicoanalista), Massimo Cacciari (filosofo), Tomaso Motanari (storico dell’arte) e José Tolentino de Mendonça (poeta e biblista, cardinale prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione in Vaticano).

I relatori sono di volta in volta introdotti dal Prof. Massimo Naro e da altri docenti della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

– giovedì 20 febbraio, ore 18.00

TIMOTHY VERDON storico dell’arte, direttore

del Museo dell’Opera del Duomo (Firenze)

La bellezza nella Parola:

l’arte scenario dell’annuncio

– giovedì 27 marzo, ore 18:00

PIETRO GIBELLINI critico letterario, già ordinario

di Letteratura italiana a Ca’ Foscari (Venezia)

Spada a doppio taglio:

letteratura e Bibbia, Bibbia è letteratura

– martedì 29 aprile, ore 18:00

PIERANGELO SEQUERI teologo e musicologo, già preside

della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano)

Le affezioni della Parola:

echi biblici e idioma musicale

– giovedì 15 maggio, ore 18:00

DARIO EDOARDO VIGANÒ critico cinematografico,

vice-cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze (Roma)

Bibbia ripresa:

dall’immaginazione alle immagini

– giovedì 9 ottobre, ore 18:00

ROMANO MÀDERA filosofo e psicoanalista, già ordinario

di Filosofia morale nell’Università degli Studi Milano-Bicocca

Mio padre era un arameo errante:

la reciproca trascendenza tra vita e testo

nella metanarrazione biblica

– giovedì 30 ottobre, ore 18:00

MASSIMO CACCIARI filosofo, Accademia dei Lincei

Le parole che oggi tacciono:

oblio del Vangelo e crisi epocale

– mercoledì 5 novembre, ore 18:00

TOMASO MONTANARI storico dell’arte, rettore

dell’Università per Stranieri (Siena)

La Sapienza si è costruita la casa:

venite

– giovedì 20 novembre, ore 18:00

JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA poeta e biblista, cardinale

prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (Città del Vaticano)

In Dio tutto si assomiglia:

invocazione, imprecazione e silenzio nella Bibbia

INFO:

Segreteria Organizzativa della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Via Vittorio Emanuele, 463 – 90134 Palermo (PA)

Tel. 091 331648 / 091 322358

segretario@fatesi.it

Centro Studi Cammarata di San Cataldo

Via Misteri, 6 – San Cataldo (CL)

Tel. 0934 517507

https://www.centrocammarata.com

info@centrocammarata.it