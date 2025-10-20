Martin Nowak e il suo approccio alla lettura della vita tra fede e scienza

Martin Nowak è una figura di straordinario rilievo nel panorama accademico contemporaneo, un matematico e biologo nato a Vienna nel 1965, naturalizzato statunitense, che attualmente occupa una cattedra di prestigio presso l’Università di Harvard.

Martin Nowak si erge come una voce capace di intrecciare scienza e fede in un dialogo che sfida le dicotomie. “Senza Dio non ci sarebbe l’evoluzione”, afferma con una certezza che sembra attingere a un orizzonte più ampio di quello puramente matematico. “Dio è la causa ultima di tutto ciò che esiste, Colui senza il quale nulla sarebbe, nemmeno l’evoluzione stessa. Egli è al contempo Creatore e Sostenitore dell’Universo.”



Le sue parole, pronunciate durante la sessione conclusiva del Convegno “Dio oggi”, promosso dalla CEI, risuonano come un ponte tra il visibile e l’invisibile. Per Nowak, “l’evoluzione non rappresenta un problema per la teologia cristiana”, ma piuttosto uno strumento attraverso cui il divino dispiega il mondo vivente. “Dio si serve dell’evoluzione così come si serve della gravità per orchestrare l’Universo su una scala grandiosa”, prosegue il professore, con una lucidità che sembra evocare il celebre verso di Sant’Agostino: “Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza del cielo… tutte queste cose ti rispondono: Guarda, siamo belle. La loro bellezza è una confessione.”



Ma non è tutto. Nowak sottolinea che Dio, eterno e a-temporale, non si limita a fissare le condizioni iniziali del processo evolutivo: “Egli traccia l’intera traiettoria dell’esistenza, conosce ogni piega del tempo, ogni respiro della creazione.” In queste parole, riecheggia l’idea di un Dio non solo architetto dell’Universo, ma anche il suo custode amorevole, capace di vedere il disegno completo dove noi percepiamo solo frammenti.



“L’evoluzione non inventa la vita intelligente, la scopre”, aggiunge il matematico, quasi a ribadire che il processo evolutivo non è un atto cieco, ma una rivelazione guidata da principi che la scienza, per quanto avanzata, non ha ancora pienamente compreso. “Come tutte le discipline scientifiche, anche la nostra comprensione dell’evoluzione è ancora incompleta,” osserva, lasciando spazio al mistero, quello stesso mistero che, per Blaise Pascal, è il cuore della fede: _“Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.”_



Le riflessioni di Nowak sembrano dunque inserirsi in una tradizione che non vede opposizione tra scienza e religione, ma complementarità. La gravità e l’evoluzione, strumenti nelle mani di Dio, non sfidano la fede cristiana: la arricchiscono, la invitano a contemplare un disegno più vasto, un Universo che è al contempo razionale e miracoloso.



I suoi pensieri si collocano in un punto cruciale del dialogo tra scienza e fede, proponendo una visione che non contrappone questi due ambiti, ma li intreccia in modo armonioso. La sua affermazione che “senza Dio non ci sarebbe l’evoluzione” offre una chiave di lettura dell’universo come un’opera governata da leggi razionali, che però rimanda a un significato più profondo e trascendente.

L’idea di un Dio che guida e sostiene l’intero processo evolutivo non solo rimuove ogni apparente conflitto tra scienza e religione, ma restituisce l’immagine di un creatore amorevole e coinvolto, che non si limita a stabilire le condizioni iniziali, ma accompagna ogni istante del divenire universale. Scienza e fede, in questa prospettiva, non si escludono, ma si completano, offrendo risposte diverse a domande che si intrecciano.

Nel contesto delle riflessioni di Nowak, i miei richiami a Sant’Agostino e a Pascal trovano risonanza. Sant’Agostino, con il suo invito a interrogare la bellezza della terra, del mare e del cielo, ci conduce a riconoscere che l’armonia e l’ordine del creato non sono semplici casualità, ma una testimonianza di una realtà superiore. Pascal, invece, con la sua celebre idea delle “ragioni del cuore”, ci ricorda che non tutto ciò che conta può essere compreso attraverso la sola razionalità. Entrambi ci invitano a considerare il mistero come parte integrante della nostra esperienza del mondo, non come un limite, ma come una dimensione che arricchisce la nostra comprensione.

In definitiva, queste citazioni ci spingono a superare le dicotomie tra razionale e trascendente, aprendoci a una visione dell’universo che è al tempo stesso razionale e miracoloso. La scienza ci aiuta a comprendere i meccanismi del “come”, mentre la fede ci spinge a interrogare il “perché”, lasciando spazio a una meraviglia che ci connette a qualcosa di più grande e profondo.

Stefania Lo Piparo