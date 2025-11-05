Maria Grazia Impero torna con “Dentro di me”: un inno alla rinascita e all’autenticità

Il 28 ottobre 2025 segna il ritorno di Maria Grazia Impero con “Dentro di me”, il nuovo singolo prodotto dalla Mare Blu Music.

Un brano intenso, che va oltre la semplice canzone: è una dichiarazione d’animo, una confessione sincera sulla forza di ritrovarsi dopo la paura e la fragilità.

Originaria di Calangianus, in Sardegna, Maria Grazia si è fatta conoscere negli anni ’90 vincendo Sanremo Famosi (1992) e partecipando al Festival di Sanremo 1993 tra le Nuove Proposte con “Tu con la mia amica”. Dopo una lunga pausa, la cantautrice ritrova oggi la sua voce più autentica.

La rinascita artistica arriva nel 2020, grazie all’incontro con Alex La Vela, Nicola De Bona e Davide Arini, autori del brano. Insieme hanno costruito una canzone che racconta il coraggio di guardarsi dentro, accettare le proprie cicatrici e trasformarle in forza.

“Tu sei luce quando tutto è spento, sei silenzio che mi fa capire…” – canta Maria Grazia, con una voce matura e avvolgente che trasmette verità ed emozione.

Il videoclip, raffinato e suggestivo, accompagna il brano con immagini che evocano introspezione e rinascita, esaltandone il messaggio poetico e autentico.

La Impero ha iniziato un tour radiofonico, su Radio Latte e Miele, Radio One, Radio Reporter 98 e Radio Stream Italia faranno sentire il suo nuovo singolo e le sue emozionanti parole di presentazione nel corso dei programmi condotti dal giornalista, Filippo Virzì.

Con “Dentro di me”, Maria Grazia Impero torna nel panorama musicale italiano con eleganza e profondità, offrendo un messaggio di speranza e coraggio a chi sceglie di affrontare la vita a cuore aperto.



Maria Grazia Impero – “Dentro di me”