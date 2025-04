Maria Antonietta Macaluso: il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico…” è un dono prezioso degli autori e affronta un tema delicato e urgente con grande lucidità, sensibilità e competenza | Recensione

Ho il piacere di pubblicare il commento di Maria Antonietta Macaluso sul Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, che ho ricevuto nella mia pagina Facebook e che sono stato autorizzato, dalla stessa Maria Antonietta, a pubblicarlo perché questo libro, che si legge e del quale si scarica gratuitamente il pdf da diversi portali e pagine social (vedi a seguire), possa essere diffuso e condiviso con più Donne possibili perché abbiano gli strumenti per comprendere se si trovano in una situazione di pericolo con partner potenzialmente violenti o che potranno agire, dopo la prima fase di innamoramento, azioni di isolamento e di limitazione delle libertà della Donna vittima appena conquistata.

Ringrazio pubblicamente Maria Antonietta Macaluso per aver letto il Saggio, per avermi scritto e per avermi autorizzato a pubblicare le belle e sentite parole della sua breve recensione.

Grazie e buona lettura a tutti,

Andrea Giostra

Data, 24-04-2025

Caro Andrea,

ti ringrazio di cuore per avermi fatto questo dono così prezioso. Ho letto il tuo saggio con grande attenzione e devo dirti che mi ha profondamente colpita. Hai affrontato un tema delicato e urgente con grande lucidità, sensibilità e competenza.

La connessione tra femminicidio e narcisismo patologico è spesso poco compresa, e il tuo lavoro riesce a spiegare queste dinamiche in modo chiaro e accessibile, offrendo anche strumenti preziosi per riconoscere i segnali di allarme e per promuovere la consapevolezza.

Credo fermamente che letture come questa siano fondamentali, soprattutto per le donne, ma anche per tutti coloro che desiderano costruire relazioni sane e rispettose.

Il tuo impegno nel sensibilizzare e nel dare voce a queste tematiche merita davvero di essere sostenuto e diffuso.

Complimenti sinceri per il lavoro che hai fatto e per la passione che traspare in ogni riga.

Mi ha fatto davvero piacere riceverlo e lo custodirò con gratitudine.

Maria Antonietta Macaluso

https://www.facebook.com/mary.macaluso.16

Andrea Giostra e AA. VV., "Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose", Independently published, V edizione, novembre 2024

