Marco Werba premiato per le Musiche di Hello Beautiful al Procida Film Festival

Il compositore e direttore d’orchestra Marco Werba non riesce a stare dietro ai riconoscimenti della sua carriera. Marc Adam Werblowsky, in arte Marco Werba, è infatti uno dei compositori e direttori d’orchestra più apprezzati a livello internazionale. Nato a Madrid nel 1963, ha compiuto approfonditi studi musicali in Italia e all’estero (corsi di composizione, orchestrazione e musica per film al “Mannes College of Music” di New York), e corsi di direzione d’orchestra sotto la guida di Jean Jacques Werner presso l’Academie de Musique de Guerande in Francia.

Pluripremiato, anche con il “Globo d’Oro” nel 2011 per le musiche originali di “Native” del regista John Real, tra gli ultimi awards aggiunti al palmarès ha un riconoscimento europeo alla carriera e il Premio Stelvio Cipriani. Lo scorso 28 settembre è arrivata un’altra importante gratificazione professionale, nell’ambito della cerimonia finale del Procida Film Festival, quest’ anno giunta alla sua tredicesima edizione, sotto la direzione generale, artistica e produzione esecutiva di Massimo Massari.

Marco Werba ha infatti ricevuto per l’occasione il premio speciale per la colonna sonora del film statunitense “Hello Beautiful”. Le musiche sono state incise a Londra ed eseguite dalla “London Symphony Orchestra”, una delle migliori orchestre al mondo, che per la registrazione della colonna sonora è stata diretta dallo stesso Werba, con al seguito il fonico Marco Streccioni e l’ assistente Gabriele Conti, con i quali collabora da diversi anni.

Anche il regista del film, Ziad Hamzeh, e l’attrice protagonista Tricia Helfer sono stati premiati al Procida Film Festival, rispettivamente per la migliore regia e la migliore interpretazione femminile. La musica di “Hello Beautiful” è drammatica, sensibile, profonda; rispecchia il dramma vissuto dalla protagonista.

La storia narra di una modella statunitense di successo, che scopre di avere un tumore ai seni e che inizia il calvario per cercare di sconfiggere la malattia. “Hello Beautiful” porta un messaggio di speranza per tutti i malati oncologici del mondo, e lo stesso Werba è stato preso emotivamente dal film, ed ha pianto a fine proiezione: alla visione del film, ha rivissuto tutti gli interventi chirurgici e le terapie alle quali si è dovuto sottoporre negli ultimi anni.

“Un onore scrivere le musiche di questo film. Sono anch’io un malato oncologico e potete immaginare quanto sia stato coinvolto nella scrittura musicale del film” – ha dichiarato.

Marco Werba ha tenuto nell’Isola una breve masterclass sulla musica applicata, all’interno dello stesso Festival di Procida. Tra i tanti momenti intensi di cui il pubblico ha potuto godere durante la lunga cerimonia sul palco, da ricordare in particolar modo quello dell’ esibizione del soprano internazionale Alessandra Gioia, che ha incantato con la sua voce nell’omaggio all’indimenticabile Ennio Morricone eseguendo “C’era una volta il West”.

Il Procida Film Festival si conferma non solo come rassegna cinematografica, ma come autentico laboratorio di emozioni e visioni condivise. Tra i premiati del festival, anche il noto produttore cinematografico e televisivo Agostino Saccà.

Le foto in allegato circa la premiazione sul palco al Procida Film Festival e la foto del premio sono di Aniello Intartaglia.

La foto di Marco Werba che dirige l’orchestra e’ fornita dall’entourage del Maestro.

La foto di Marco Werba con il soprano Alessandra Gioia e’ fornita dal soprano medesimo.