Marco Amoroso: “EPINEFRINA” è il terzo singolo del cantautore siciliano

“Un valzer dal sound ibrido, in cui convivono sonorità acustiche, elettriche ed elettroniche”. Disponibile a partire da oggi

Marco Amoroso torna con “Epinefrina”, il suo terzo singolo, disponibile in digitale e in radio a partire da oggi, una canzone che nasce da un ricordo improvviso, da quel fremito che riaffiora in modo inaspettato e attraversa corpo e mente, lasciando una scia di nostalgia e lucidità.

La voce di Amoroso si muove su un tessuto sonoro dinamico, dove il tempo dispari e la produzione curata da Toti Poeta creano un’atmosfera sospesa. “Un valzer moderno in cui convivono elementi acustici, elettrici ed elettronici, quindi credo ne emerga – racconta l’artista – un suono che è frutto di un mio personale percorso introspezione e sperimentazione. Questa canzone è una scarica emotiva, infatti parla del potere dei ricordi e della bellezza dell’imprevisto”.

Marco Amoroso è un cantautore e musicista siciliano, classe ’93. Diplomatosi al Conservatorio A. Corelli di Messina in chitarra Jazz, approfondisce i suoi studi presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna conseguendo una laurea magistrale in Discipline Della Musica e Del Teatro. É presente nel panorama musicale nazionale da diversi anni, suonando in contesti pubblici e privati, componendo e arrangiando (Countdown per il corto Il Ponte, Soundtrack Fenomenologia dei Media Pubblicitari ecc.) e come busker accreditato dal comune di Bologna. Marco Amoroso fa il suo esordio discografico con “Vantablack” (ascolta qui), cui segue il brano “Via del Guasto” (ascolta qui).

