Manilla Castaldo, poeta, “La poesia serve a dire come ci si sente, raccontare esperienze e parlare al lettore in modo semplice” | INTERVISTA

Ciao Manilla, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Come ti vuoi presentare ai nostri lettori che volessero sapere di te quale poeta?

Mi presento come una persona che ha scelto la poesia come linguaggio dell’anima. La poesia per me è uno spazio di verità, un luogo in cui posso ascoltare ciò che accade dentro e provare a dargli una forma. Non scrivo per spiegare, ma per restare fedele a ciò che sento, anche quando è imperfetto o incompleto.

Chi è invece Manilla al di là della sua passione per la scrittura, per la letteratura, per la poesia e la lettura? Cosa puoi raccontarci di te e della tua quotidianità?

Sono una donna che dà un valore immenso alla famiglia, che vive la fede come un punto fermo e che cerca sempre una chiave positiva anche nelle situazioni più difficili. Credo profondamente che nulla accada senza un senso, anche quando quel senso non è subito chiaro. La mia quotidianità è fatta di lotte continue, di studio, di fede, di creatività e di affetti.

Qual è il tuo percorso accademico, formativo, professionale ed esperienziale che hai seguito e che ti ha portato a fare quello che fai oggi nel vestire i panni del poeta?

Il mio percorso unisce concretezza e creatività. Mi sono diplomata come analista contabile, ho conseguito un attestato in merchandising e un master in web marketing. Attualmente sono studentessa universitaria in Scienze della Comunicazione, indirizzo Digital Marketing. Tutto questo mi ha permesso di sviluppare uno sguardo attento non solo alle parole, ma anche alle immagini e alla comunicazione visiva, che oggi fanno parte integrante del mio lavoro poetico.

Come nasce la tua passione per scrittura, per la poesia e per i libri? Chi sono stati i tuoi maestri e quali gli autori che da questo punto di vista ti hanno segnato e insegnato ad amare i libri, le storie da scrivere e raccontare, la lettura e la scrittura?

La scrittura nasce molto presto, come un bisogno di ascoltare ciò che mi accadeva dentro. Gli autori e gli artisti che ho sempre sentito vicini sono Emily Dickinson, Alda Merini, Vincent Van Gogh e Frida Kahlo. Tutti accomunati da storie non facili, da un dolore vissuto in profondità e trasformato in arte. In loro ho trovato una verità che non si nasconde, ma si offre con coraggio.

Ci parli del tuo libro, “I labirinti dell’anima”, pubblicato nell’anno 2024? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

“I labirinti dell’anima” nasce da un’urgenza del cuore. Ogni poesia prende forma da una frase affiorata nella mente, spesso nel silenzio della notte. È un viaggio poetico tra emozioni, pensieri, fede, amore e fragilità, ma anche forza e rinascita. Ho voluto accompagnare i versi con immagini da me scelte e adattate, perché parola e visione potessero dialogare e offrire un’esperienza più profonda.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Scrivo a chi si sente fragile, a chi attraversa momenti di smarrimento, ma anche a chi ha fede nella possibilità di rinascere. Non penso a un pubblico preciso, ma a persone vere, con il loro bagaglio di emozioni e domande.

Tu hai scritto altri libri? Ci parli delle tue opere? Quali sono, come sono nate, quale il messaggio che contengono? Insomma, raccontaci della tua attività letteraria, sia poetica che dei romanzi.

Ad oggi I labirinti dell’anima è la mia prima opera pubblicata, una raccolta poetica nata da un’urgenza interiore e dal bisogno autentico di dare voce a ciò che abitava il cuore. È stato il mio primo modo di espormi, di consegnare agli altri una parte intima di me, trasformando emozioni, fragilità, fede e dolore in parole condivisibili. In passato ho realizzato anche libri da colorare per bambini, progetti creativi che mi hanno permesso di unire immaginazione e sensibilità visiva. Attualmente sto lavorando a un nuovo libro e ho altri progetti in fase di scrittura, che prenderanno forma con il tempo e la giusta maturazione.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “I labirinti dell’anima” o gli altri tuoi libri? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Perché è un libro che non chiede di essere letto in fretta, ma abitato. Non offre soluzioni, ma presenza. È un abbraccio poetico per chi cerca parole capaci di accompagnare e di restare.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare le tue opere letterarie? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Sì, la mia famiglia, che è sempre stata un punto fermo. E Dio, per la forza silenziosa che mi accompagna anche quando il cammino si fa più faticoso.

«… mi sono trovato più volte a riflettere sul concetto di bellezza, e mi sono accorto che potrei benissimo (…) ripetere in proposito quanto rispondeva Agostino alla domanda su cosa fosse il tempo: “Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.”» (Umberto Eco, “La bellezza”, GEDI gruppo editoriale ed., 2021, pp. 5-6). Per te cos’è la bellezza? La bellezza letteraria, della poesia e della scrittura in particolare, la bellezza nell’arte, nella cultura, nella conoscenza… Prova a definire la bellezza dal tuo punto di vista. Come si fa a riconoscere la bellezza secondo te?

La bellezza è autenticità. Non è perfezione, ma verità. La riconosco quando qualcosa riesce a toccarmi nel profondo e continua a parlare anche dopo.

«Appartengo a quella categoria di persone che ritiene che ogni azione debba essere portata a termine. Non mi sono mai chiesto se dovevo affrontare o no un certo problema, ma solo come affrontarlo.» (Giovanni Falcone, “Cose di cosa nostra”, VII ed., Rizzoli libri spa, Milano, 2016, p. 25 | I edizione 1991). Tu a quale categoria di persone appartieni, volendo rimanere nelle parole di Giovanni Falcone? Sei una persona che punta un obiettivo e cerca in tutti i modi di raggiungerlo con determinazione e impegno, oppure pensi che conti molto il fato e la fortuna per avere successo nella vita e nelle cose che si fanno, al di là dei talenti posseduti e dell’impegno e della disciplina che mettiamo in quello che facciamo?

Credo nell’impegno e nella responsabilità delle scelte, ma anche nell’affidamento. La fede mi ha insegnato che non tutto è sotto il nostro controllo, e che accettarlo non significa arrendersi, ma camminare con fiducia.

«La lettura di buoni libri è una conversazione con i migliori uomini dei secoli passati che ne sono stati gli autori, anzi come una conversazione meditata, nella quale essi ci rivelano i loro pensieri migliori» (René Descartes in “Il discorso del metodo”, Leida, 1637). Qualche secolo dopo Marcel Proust dice invece che: «La lettura, al contrario della conversazione, consiste, per ciascuno di noi, nel ricevere un pensiero nella solitudine, continuando cioè a godere dei poteri intellettuali che abbiamo quando siamo soli con noi stessi e che invece la conversazione vanifica, a poter essere stimolati, a lavorare su noi stessi nel pieno possesso delle nostre facoltà spirituali. (…) Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in sé stesso.» (Marcel Proust, in “Sur la lecture”, pubblicato su “La Renaissance Latine”, 15 giugno 1905 | In italiano, Marcel Proust, “Del piacere di leggere”, Passigli ed., Firenze-Antella, 1998, p.30). Tu cosa ne pensi in proposito? Cos’è oggi leggere un libro? È davvero una conversazione con chi lo ha scritto, come dice Cartesio, oppure è “ricevere un pensiero nella solitudine”, ovvero, “leggere sé stessi” come dice Proust? Dicci il tuo pensiero…

Credo che leggere un libro sia una conversazione ma anche un atto di solitudine. Da un lato è un incontro silenzioso con la voce di chi ha scritto, come suggerisce Cartesio; dall’altro è un’esperienza profondamente personale, perché attraverso le parole dell’autore finiamo per leggere noi stessi, come afferma Proust. Un buon libro non offre risposte, ma apre una finestra ad un ascolto interiore, aiutandoci a riconoscere ciò che già vive dentro di noi e ad interpretarlo in parole e pensieri.

«Non mi preoccupo di cosa sia o meno una poesia, di cosa sia un romanzo. Li scrivo e basta… i casi sono due: o funzionano o non funzionano. Non sono preoccupato con: “Questa è una poesia, questo è un romanzo, questa è una scarpa, questo è un guanto”. Lo butto giù e questo è quanto. Io la penso così.» (Ben Pleasants, The Free Press Symposium: Conversations with Charles Bukowski, “Los Angeles Free Press”, October 31-November 6, 1975, pp. 14-16.) Secondo te perché un romanzo, un libro, una raccolta di poesie abbia successo è più importante la storia (quello che si narra) o come è scritta (il linguaggio utilizzato più o meno originale, armonico, musicale, accattivante per chi legge), volendo rimanere nel concetto di Bukowski?

Penso che un libro funzioni quando è sincero. Non credo ci sia una vera differenza tra la storia e il modo in cui è scritta, se ciò che si racconta nasce da qualcosa di vero, anche il linguaggio diventa naturale. Quando si scrive senza forzare, senza preoccuparsi troppo di cosa “deve essere” un libro, il lettore lo percepisce. O funziona, o non funziona, proprio come dice Bukowski.

«Direi che sono disgustato, o ancor meglio nauseato… C’è in giro un sacco di poesia accademica. Mi arrivano libri o riviste da studenti che hanno pochissima energia… non hanno fuoco o pazzia. La gente affabile non crea molto bene. Questo non si applica soltanto ai giovani. Il poeta, più di tutti, deve forgiarsi tra le fiamme degli stenti. Troppo latte materno non va bene. Se il tipo di poesia è buona, io non ne ho vista. La teoria degli stenti e delle privazioni può essere vecchia, ma è diventata vecchia perché era buona … Il mio contributo è stato quello di rendere la poesia più libera e più semplificata, l’ho resa più umana. L’ho resa più facile da seguire per gli altri. Ho insegnato loro che si può scrivere una poesia allo stesso modo in cui si può scrivere una lettera, che una poesia può perfino intrattenere, e che non ci deve essere per forza qualcosa di sacro in essa.» (Intervista di William Childress, Charles Bukowski, “Poetry Now, vol. 1, n.6, 1974, pp 1, 19, 21.). Tu da poeta cosa ne pensi in proposito? Ha ragione Bukowski a dire queste cose? Cosa è oggi la poesia per te, riprendendo il pensiero di Bukowski?

Secondo me Bukowski ha ragione, la poesia deve avere forza e sincerità. Non serve solo a mostrare tecnica o cose difficili, deve venire dal cuore. La poesia serve a dire come ci si sente, raccontare esperienze e parlare al lettore in modo semplice. Può far ridere, piangere o far pensare, senza essere qualcosa di lontano o complicato. La poesia, per me, è soprattutto umana.

«Il ruolo del poeta è pressoché nullo… tristemente nullo… il poeta, per definizione, è un mezzo uomo – un mollaccione, non è una persona reale, e non ha la forza di guidare uomini veri in questioni di sangue e coraggio.» (Intervista ad Arnold Kaye, Charles Bukowski Speaks Out, “Literary Times”, Chicaco, vol 2, n. 4, March 1963, pp. 1-7). Qual è la tua idea in proposito rispetto alle parole di Bukowski? Cosa pensi del ruolo del poeta nella società contemporanea, oggi social e tecnologica fino alla esasperazione? Oggi al poeta, secondo te, viene riconosciuto un ruolo sociale e culturale, oppure, come dice Bukowski, fa parte di una “élite” di intellettuali che si autoincensano reciprocamente, una sorta di “club” riservato ed esclusivo, senza incidere realmente nella società e nella cultura contemporanea?

Secondo me, il poeta non deve dire alla gente cosa fare o cambiare il mondo. Il suo compito è osservare la realtà e raccontare le emozioni delle persone. Oggi, con i social e la tecnologia, può sembrare che la poesia conti poco, ma il vero lavoro del poeta è dare parole che facciano pensare, sentire e capire cose che spesso sfuggono nella vita di tutti i giorni.

«Io vivo in una specie di fornace di affetti, amori, desideri, invenzioni, creazioni, attività e sogni. Non posso descrivere la mia vita in base ai fatti perché l’estasi non risiede nei fatti, in quello che succede o in quello che faccio, ma in ciò che viene suscitato in me e in ciò che viene creato grazie a tutto questo… Quello che voglio dire è che vivo una realtà al tempo stesso fisica e metafisica…» (Anaïs Nin, “Fuoco” in “Diari d’amore” terzo volume, 1986). Cosa pensi di queste parole della grandissima scrittrice Anaïs Nin? E quanto l’amore e i sentimenti così poderosi sono importanti per te e incidono nella tua scrittura, nella tua arte e nel tuo lavoro?

Anch’io penso che la vita non siano solo fatti, ma soprattutto emozioni, amore e desideri. L’amore e i sentimenti sono il cuore della mia scrittura, senza di loro le parole resterebbero vuote. Sono queste emozioni che trasformano la vita in poesia e permettono al lettore di sentire e vivere insieme a me. La mia arte nasce da quello che sento dentro e da quello che scelgo di raccontare. Tutto parte dai sentimenti e dalla creatività.

«Lasciate che vi dia un suggerimento pratico: la letteratura, la vera letteratura, non dev’essere ingurgitata come una sorta di pozione che può far bene al cuore o al cervello – il cervello, lo stomaco dell’anima. La letteratura dev’essere presa e fatta a pezzetti, sminuzzata, schiacciata – allora il suo squisito aroma lo si potrà fiutare nell’incavo del palmo della mano, la potrete sgranocchiare e rollare sulla lingua con gusto; allora, e solo allora, il suo sapore raro sarà apprezzato per il suo autentico calore e le parti spezzate e schiacciate si ricomporranno nella vostra mente e schiuderanno la bellezza di un’unità alla quale voi avrete dato qualcosa del vostro stesso sangue» (Vladimir Nabokov, “Lezioni di letteratura russa”, Adelphi ed., Milano, 2021). Cosa ne pensi delle parole di Nabokov a proposito della lettura? Come dev’essere letto un libro, secondo te, cercando di identificarsi liberamente con i protagonisti della storia, oppure, lasciarsi trascinare dalla scrittura, sminuzzarla nelle sue componenti, per poi riceverne una nuova e intima esperienza che poco ha a che fare con quella di chi l’ha scritta? Qual è la tua posizione in merito?

Le parole di Nabokov risuonano molto con me. Leggere non significa solo seguire la storia o immedesimarsi nei protagonisti è un’esperienza intima, fatta di piccoli frammenti da assaporare con attenzione. Ogni lettore ricrea il libro nella propria testa, trovando emozioni e significati personali. Per me leggere è un atto attivo ci si può lasciare trasportare dalla storia, ma anche prenderla pezzo per pezzo e farla propria. In questo modo il libro incontra la nostra vita e diventa un’esperienza unica, intima e personale.

Se per un momento dovessi pensare alle persone che ti hanno dato una mano, che ti hanno aiutato significativamente nella tua vita professionale e umana, soprattutto nei momenti di difficoltà e di insicurezza che avrai vissuto, che sono state determinanti per le tue scelte professionali e di vita portandoti a prendere quelle decisioni che ti hanno condotto dove sei oggi, a realizzare i tuoi sogni, a chi penseresti? Chi sono queste persone che ti senti di ringraziare pubblicamente in questa intervista, e perché proprio loro?

Se penso alle persone che mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà e incertezza, la prima immagine che mi viene è quella della mia famiglia. Senza il loro amore costante, la loro fiducia e la loro presenza, molte scelte importanti nella mia vita non sarebbero state possibili.

Gli autori e i libri che secondo te andrebbero letti assolutamente quali sono? Consiglia ai nostri lettori almeno tre libri da leggere nei prossimi mesi dicendoci il motivo della tua scelta.

Poesie di Emily Dickinson, per la sua profondità silenziosa.

Alda Merini. L’anima innamorata, per la forza della verità emotiva.

Lettere a Theo di Van Gogh, per comprendere quanto l’arte possa nascere dalla sofferenza.

Ti andrebbe di consigliare ai nostri lettori tre film da vedere? E perché secondo te proprio questi?

“Io prima di te”, non tanto per la storia d’amore, quanto per ciò che trasmette attraverso il tema della malattia. È un film che mi ha messa davanti a molte domande, anche scomode, sul senso della vita, sulla dignità, sulla libertà di scelta e su come ciascuno affronta il dolore.

“Atto di fede” è un film che invita a riflettere profondamente sulla fede. Mi ha colpito la potenza del gesto di una madre distrutta dalla perdita del figlio, ma capace di non arrendersi, di affidarsi completamente a Dio. Guardandolo ho pensato al passo evangelico che dice che, se avessimo una fede grande anche solo come un granello, potremmo comandare a una montagna di spostarsi. È un film che parla di speranza quando tutto sembra perduto.

“Ghost” per la profondità con cui racconta l’amore, la perdita e la connessione tra le persone anche oltre la vita. Mostra come i legami autentici e i sentimenti possano trasformare il dolore in qualcosa di straordinario.

Ci parli dei tuoi imminenti e prossimi impegni culturali e professionali, dei tuoi lavori in corso di realizzazione? A cosa stai lavorando in questo momento? In cosa sei impegnato che puoi raccontarci?

In questo momento sto portando avanti due percorsi molto importanti, diversi nella forma ma profondamente legati tra loro. Da un lato sto lavorando a un nuovo libro, che dovrebbe vedere la luce a breve. Questo progetto continua il dialogo interiore iniziato con I labirinti dell’anima, ma da una prospettiva più matura. Se nel primo libro la scrittura era soprattutto la voce di un mio stato d’animo, uno stato di salute e di sentimenti, qui lo sguardo si amplia attraverso il mio bisogno interiore, attraversa anche altre realtà, altre storie, altre fragilità. È come se il mio sentire diventasse una lente attraverso cui osservare il mondo, mantenendo sempre un ascolto profondo di ciò che accade dentro. Accanto alla scrittura, sto dedicando molto tempo ed energia a un progetto nato a fine 2025 che sento profondamente mio, che porta il nome di HandiMap.it. È una piattaforma gratuita nata dalla mia esperienza personale di ostacoli e barriere architettoniche. HandiMap vuole rendere visibili le barriere spesso ignorate, trasformando esperienze individuali in conoscenza condivisa. Attraverso una mappatura partecipata, chiunque può segnalare ostacoli e contribuire a costruire una città più accessibile, più consapevole, più umana. Per me HandiMap non è solo una piattaforma, ma un atto di responsabilità e di fede nel cambiamento possibile. È il tentativo di trasformare il limite in dialogo, l’esperienza personale in azione collettiva. In fondo, anche questo progetto nasce dallo stesso luogo da cui nasce la mia poesia, ovvero dal bisogno di dare senso, di non restare in silenzio, di credere che ogni ferita possa diventare spazio di trasformazione.

Dove potranno seguirti i nostri lettori?

Attraverso i miei canali social, ovvero Instagram (Manilla_2.0), Facebook (Manilla Maddalena Castaldo) e nei contesti culturali in cui la poesia trova ancora spazio di condivisione.

Come vuoi concludere questa chiacchierata e cosa vuoi dire a chi leggerà questa breve intervista?

Vorrei lasciare ai lettori un invito semplice: ascoltatevi e concedetevi il tempo di sentire. La poesia, i libri, l’arte non cambiano il mondo in un colpo solo, ma possono cambiare il modo in cui lo attraversiamo. Ogni parola, ogni emozione che incontrate nella lettura è un piccolo spazio di riflessione e di scoperta di voi stessi.

E soprattutto, non smettete di cercare la luce anche nei momenti più bui, a volte è lì che nascono le cose più vere e preziose.

Manilla Castaldo

https://www.instagram.com/manilla_2.0?igsh=MXZxM2FiNzU1OTIxaQ==

https://www.facebook.com/share/17dLkN8UXr

Il libro:

Manilla Castaldo, I labirinti dell’anima”, Edizioni Melagrana, S. Felice a Cancello (Ce), 2024