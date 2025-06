Mangia’s Musaic Festival: quando la musica incontra la bellezza della Sicilia

Ai nastri di partenza la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival. Inaugurazione con Nick The Nightfly feat. Mario Biondi.

26 giugno ore 21.30 – Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels

Sul palco anche Matt Bianco, gli Imagination feat. Lee John, gli Incognito

Online i pacchetti e i singoli biglietti dei concerti sul circuito Ticketone, Mangia’s Musaic Festival

Ai nastri di partenza la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival con l’icona della voce soul Mario Biondi sul palco con Nick The NightFly che firma anche la direzione artistica. Grande aspettativa per questo imperdibile evento in programma il 26 giugno alle ore 21.30 al Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels. “C’è una gioia nei boschi inesplorati, c’è un’estasi sulla spiaggia solitaria, c’è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo e c’è musica nel suo boato” con queste intense parole George Byron identificava la bellezza della natura associata all’estasi della musica. Ed è con lo stesso principio che il Gruppo Mangia’s, in collaborazione con la MG Events, è lieta di cominciare la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival, un evento musicale di rilevanza internazionale che si svolgerà dal 26 al 29 giugno 2024 presso il Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection Hotels.

Nato a Glasgow, in Scozia, Nick The Nightfly vive in Italia dal 1982. Dal 1988 è in onda su Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights, il programma specializzato in musica di qualità, che ha portato in Italia la new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz, l’acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out. Tra i suoi ospiti Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e tanti altri. Ha vinto un Telegatto come migliore voce della notte e le Cuffie d’Oro per il miglior programma notturno della radiofonia italiana. Nick è anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore artistico, come quello scritto per Andrea Bocelli, Semplicemente, con testo di Maurizio Costanzo. Spesso canta in diretta con i suoi ospiti regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo (ricordiamo i live con Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau, Ludovico Einaudi). Si esibisce inoltre in concerto in tutta Italia con la sua “The Nightfly Orchestra” (anche con l’orchestra sinfonica del teatro del Massimo di Palermo, con la sinfonica del Teatro Politeama e la Sinfonica della provincia di Bari) e ha partecipato ai più importanti festival, da Umbria Jazz al Bolzano Jazz Festival. Con il suo 5tet ha inciso il cd Nice One e B-Yourself, con la partecipazione speciale di Incognito, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e altri. Dal 2003 Nick è direttore artistico del Blue Note Milano (di cui RMC è partner radiofonico), il tempio milanese del jazz, punto di riferimento della musica di qualità.

Testimonial ella Festa della Musica 2025, voce, cuore e un’anima soul che portano solo a un nome: quello di Mario Biondi. Nato Mario Ranno, la sua voce calda, profonda e avvolgente ricorda quella di leggende come Barry White e Isaac Hayes. Nato a Catania il 28 gennaio 1971, Biondi ha saputo farsi strada con uno stile musicale inconfondibile, diventando un nome importante in Italia e all’estero. Questa combinazione di soul, jazz e funk, mescolata a testi ricchi di emozioni, gli ha permesso di costruire una carriera di successo che dura da oltre vent’anni. Mario Biondi è cresciuto in una famiglia molto musicale: il padre, Stefano Ranno, era anch’egli un cantante, noto in Sicilia con il nome d’arte Stefano Biondi. Proprio in omaggio al padre, Mario ha scelto di adottare il cognome Biondi come nome d’arte. Fin da piccolo, Mario ha dimostrato un grande interesse per la musica, esibendosi in chiese e teatri locali, fino a diventare la voce solista di cori gospel. Dopo anni di gavetta e di esperienze nel panorama musicale siciliano, Mario Biondi si trasferisce a Roma e poi a Londra, dove ha modo di esibirsi in vari club e di incontrare artisti internazionali. La svolta decisiva arriva nel 2004 con il singolo This Is What You Are, che lo catapulta sulla scena musicale italiana e internazionale. Il brano viene notato e apprezzato da DJ e produttori di tutto il mondo, tanto che il celebre DJ e produttore inglese Norman Jay inizia a promuoverlo, permettendo a Biondi di ottenere una crescente notorietà. Dopo il successo del singolo, Mario Biondi pubblica nel 2006 l’album Handful of Soul, prodotto con gli High Five Quintet, un gruppo jazz italiano composto da musicisti talentuosi. Questo album riscuote un successo straordinario, vendendo oltre 300.000 copie solo in Italia e rimanendo nelle classifiche per più di un anno. L’album include hit come No Mercy for Me e On a Clear Day, confermando Biondi come una delle voci soul più affascinanti del panorama musicale italiano. Dopo Handful of Soul, Mario Biondi prosegue la sua carriera con altri album di successo. Nel 2009 esce If, un album che vede la collaborazione di artisti internazionali e di alcuni tra i migliori musicisti italiani. Tra i brani più amati, troviamo Love Dreamer e Be Lonely, che esemplificano perfettamente il sound sofisticato e l’anima jazz di Biondi. If ottiene un successo notevole e consolida la sua posizione nella musica soul-jazz. Nel 2011, Biondi pubblica Due (With the Unexpected Glimpses), un album doppio che include collaborazioni con artisti italiani e internazionali come Renato Zero, Amalia Gré, e Chiara Civello. Questo progetto mostra la versatilità di Biondi e la sua abilità nel fondere diversi stili musicali, rendendolo un artista eclettico e innovativo.

Uno dei momenti di massima visibilità a livello internazionale arriva nel 2013, con l’album Sun, prodotto insieme a Jean Paul Maunick, leader della band britannica Incognito. Il disco include successi come Shine On e What Have You Done to Me. Con Sun, Biondi si impone definitivamente come artista internazionale, esibendosi in tour in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone. La critica lo acclama per la sua capacità di coniugare il meglio della tradizione soul con influenze moderne. Mario Biondi ha uno stile unico, caratterizzato dalla sua voce profonda e vellutata, che ricorda quella dei grandi interpreti soul afroamericani degli anni ’70. Il suo timbro vocale, spesso paragonato a quello di Barry White, è il risultato di anni di allenamento e di una naturale predisposizione verso i toni bassi. L’influenza della musica soul, jazz e funk è evidente in tutte le sue produzioni, ma Biondi ha sempre cercato di aggiungere una nota personale, esplorando diversi generi e collaborando con artisti di estrazione diversa. Oltre ai grandi del soul, Mario Biondi è stato influenzato anche da cantanti italiani come Lucio Battisti, Gino Paoli e Pino Daniele, di cui apprezza la capacità di emozionare il pubblico attraverso testi poetici e musiche melodiche. Inoltre, le sue collaborazioni con artisti internazionali gli hanno permesso di esplorare nuove sonorità e di integrare stili musicali diversi nelle sue canzoni. Biondi è noto anche per le sue numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali. Ha collaborato, tra gli altri, con Renato Zero, Burt Bacharach, Chaka Khan e gli Incognito. Queste collaborazioni hanno permesso a Biondi di espandere la sua audience e di sperimentare con diversi generi musicali, dal pop al jazz, dal funk al gospel. Nel 2015, Mario Biondi pubblica Beyond, un altro successo che include brani come Love Is a Temple e All of My Life. Questo album è un viaggio musicale che spazia dal soul al pop, con testi profondi e un sound sofisticato. Biondi ha descritto Beyond come un album più introspettivo e personale, che riflette le sue esperienze di vita e la sua maturazione artistica. Nel 2018 esce Brasil, un progetto ambizioso che omaggia la musica brasiliana e che include reinterpretazioni di classici brasiliani. Questo album vede la collaborazione di grandi musicisti brasiliani e rappresenta un’ulteriore evoluzione stilistica per Biondi. Con Brasil, Biondi esplora le ritmiche e le melodie della bossa nova e della samba, aggiungendo un tocco jazz che rende il progetto originale e coinvolgente.

Situato in una dei luoghi più incantevoli della Sicilia, tra il maestoso vulcano Etna e il cristallino mare mediterraneo, il Mangia’s Brucoli Resort ospita la seconda edizione del Mangia’s Musaic Festival che promette di essere un’esperienza unica e che coniuga la bellezza naturale della Sicilia con un’offerta musicale di altissimo livello. La musica è un linguaggio universale che parla al cuore, toccando corde che il linguaggio umano non riesce a raggiungere, così le note sono i colori dell’anima, che si mescolano in un quadro di emozioni inesauribili. Un’offerta imperdibile quella proposta durante la quattro giorni del Festival per ascoltare la musica viaggiando in un mondo senza confini, dove la natura verrà associata alla bellezza dei colori, dei sapori e degli odori unici ed indimenticabili della Sicilia.

La musica, infatti, è un rifugio, un’oasi dove trovare sollievo e ispirazione, con questo mood il Mangia’s Musaic Festival rappresenta un’importante opportunità per promuovere il turismo siciliano, attraverso pacchetti turistici innovativi che combinano relax e musica. Le proposte turistiche “relax + music” sono state pensate per attrarre visitatori da tutto il mondo, favorendo la scoperta delle meraviglie del territorio siciliano in abbinamento a performance musicali indimenticabili. La distribuzione dei pacchetti sarà effettuata tramite agenzie di viaggio e tour operator, sia a livello nazionale che internazionale, ma anche attraverso i canali di vendita online, come Tickeone.

Il programma musicale vede protagonisti diverse stelle internazionali:

– 26 giugno ore 21.30: NICK THE NIGHTFLY Featuring MARIO BIONDI, un incontro imperdibile tra la voce calda e soul di Biondi e il fascino di Nick The Nightfly.

– 27 giugno ore 21.30: MATT BIANCO, il gruppo britannico che ha fatto la storia della musica pop e jazz, regalerà al pubblico un concerto all’insegna del ritmo e della melodia.

– 28 giugno ore 21.30: IMAGINATION featuring LEE JOHN, verranno proposto i successi intramontabili, facendo rivivere emozioni indimenticabili.

– 29 giugno ore 21.30: INCOGNITO, la leggendaria band di acid jazz, chiudono il festival con uno spettacolo energico e coinvolgente.

La prima edizione del festival nello scorso anno ha registrato un’affluenza straordinaria, richiamando un ampio pubblico e riscuotendo ottimi consensi sia da parte degli spettatori che degli artisti partecipanti. Ospite d’onore e presentatore del festival 2023 è stato nuovamente Nick The Nightfly, che ha deliziato il pubblico con la sua presenza e competenza.

L’evento non solo celebra la musica, ma funge anche da vetrina per l’arte e la cultura siciliana, contribuendo così a rafforzare l’immagine della Sicilia come meta privilegiata per il turismo internazionale. Grazie alla bellezza dei siti e alla qualità delle esibizioni artistiche, il festival si propone come un evento di riferimento nel panorama musicale del Mediterraneo.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti turistici e sull’acquisto dei biglietti, si invita a visitare il sito ufficiale del festival, Mangia’ Musaic Festival e a seguire i canali social di MG Events e del Gruppo Mangia’s.

Organizzazione esclusiva del Gruppo Mangia’s e MG Events.

Il Mangia’s Musaic Festival si appresta a dare vita ad un’esperienza indimenticabile, dove musica, bellezze naturali e cultura siciliana si uniscono per un unico grande evento. Un’esperienza che celebra la bellezza della Sicilia e l’anima artistica del gruppo Mangia’s. Offerta vacanza + music proposti dai tour operator Aeroviaggi & Mondoisole attraverso le più importanti agenzie viaggi/tour operator nazionali ed internazionali.

