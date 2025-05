Mamma: segreto divino che non si può svelare

di Maria Rosa Bernasconi

Il bambino riconosce la sua Mamma anche bendato

E’ risultato da un esperimento di uno spot benfatto

Utilizzando i sensi, nessun piccino si è sbagliato

Non vista, toccandola, annusandola, l’orgoglioso scatto.

Cos’è per te la Mamma? Ho chiesto a mia nipote

Ci ha pensato un attimo e mi ha risposto: “un dono”

Mentre per il fratello, sono dolci e dolenti note

Ha un merito più grande: il dono del perdono.

L’istinto materno, in contrasto con la ragione

Perdona e scusa anche quando gli altri condannano

Al focolare domestico si fa ritorno in ogni occasione

Là, dove il tempo e la vita l’anima non dannano.

Quello di una Madre non compete con altro amore

Ché il suo è il sentimento più bello di sempre

Nel suo sguardo si riesce anche a vederle il cuore

Condizione naturale necessaria alle umane tempre.

Mamme instancabili con qualcosa sempre da fare

Con i loro lavori che non finiscono troppo in fretta

I figli, nel modo più giusto cercano di allevare

Ma pure quella migliore al mondo non è mai perfetta.

I suoi consigli non richiesti mettono in croce

Ma nel dolore si cerca riposo sul suo petto

Il tempo per una Madre scorre sin troppo veloce

Baci e sgridate, fa entrambe le cose con affetto.

La Mamma è unica e non si può descrivere

L’uomo, anche nelle altre donne un po’ la cerca

E’ l’isola che c’è, la verità in cui credere

Lei, come gli animali, il suo territorio lo marca.

Se c’è la Mamma si è ancora un po’ bambini

Bisogna amarla adesso ché dopo è troppo tardi

Dille che le vuoi bene con fiori e dolci bigliettini

La comare secca, anche con lei, non ha riguardi.

Avvolti nella dolcezza di tanti bei ricordi

Si cercano parole nuove da dedicare

Mamma, la più bella voce che non scordi

Segreto divino che non si può svelare.

Maria Rosa Bernasconi