Macerie Umane – Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada

A Ivana, 16 anni
Il passato, seppur bello, non può più ritornare
Il futuro non sappiamo che cosa ci riserva
Il presente è l’unica certezza su cui contare
Prestando la dovuta attenzione ad ogni curva.
Sì perché il destino è lì che aspetta dietro l’angolo
Anche la più piccola distrazione può essere fatale
Pure se il giorno era limpido e cantava l’usignolo
La bella vita che sognavi non potrà più essere tale.
Come tutto può cambiare in un solo istante
Sì da venire catapultati in un’altra dimensione
Di cose da portare a termine ne avevi tante
Ma continuavi a rimandare ad altra occasione.
“C’è più tempo che vita” si sente dire spesso
Ma non per questo va sprecato inutilmente
Se non si può, non si deve azzardare il sorpasso
Spezzando l’esistenza di chi non c’entra niente.
Come un ragno che con eterna pazienza aspetta
E tesse instancabile la sua trappola da sera a mane
Così la Signora in Nero colpisce come una saetta
E ci impila tutti al suo accumulo di macerie umane.
Maria Rosa Bernasconi