Macerie Umane – Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada

A Ivana, 16 anni

Il passato, seppur bello, non può più ritornare

Il futuro non sappiamo che cosa ci riserva

Il presente è l’unica certezza su cui contare

Prestando la dovuta attenzione ad ogni curva.

Sì perché il destino è lì che aspetta dietro l’angolo

Anche la più piccola distrazione può essere fatale

Pure se il giorno era limpido e cantava l’usignolo

La bella vita che sognavi non potrà più essere tale.

Come tutto può cambiare in un solo istante

Sì da venire catapultati in un’altra dimensione

Di cose da portare a termine ne avevi tante

Ma continuavi a rimandare ad altra occasione.

“C’è più tempo che vita” si sente dire spesso

Ma non per questo va sprecato inutilmente

Se non si può, non si deve azzardare il sorpasso

Spezzando l’esistenza di chi non c’entra niente.

Come un ragno che con eterna pazienza aspetta

E tesse instancabile la sua trappola da sera a mane

Così la Signora in Nero colpisce come una saetta

E ci impila tutti al suo accumulo di macerie umane.

Maria Rosa Bernasconi