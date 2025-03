MA-EC Gallery alla Cremona Art Fair, Stand L 15. Opening: venerdì 21 marzo 2025 ore 15.00. Dal 21 al 23 marzo 2025. CremonaFiere, Padiglione 1, Piazza Zelioli Lanzini. MA-EC Gallery partecipa quest’anno alla Cremona Art Fair.

Nata dall’esigenza di rinsaldare ed espandere il tessuto connettivo tra le molteplici esperienze artistiche del territorio, Cremona Art Fair si conferma, per il terzo anno consecutivo, come una piattaforma di confronto tra progettualità locali e internazionali. Si svolge all’interno del padiglione 1 di CremonaFiere, il secondo polo fieristico più importante della Lombardia. La fiera si articola in 3 sezioni, Main Section, Art Projects e Editor, dedicata ad editoria indipendente e libri d’artista. Ad arricchire l’offerta culturale, numerosi eventi collaterali, talk, visite guidate.

MA-EC Gallery si inserisce nella Main Section, riservata alle gallerie storicizzate nazionali e internazionali, e presenta allo stand L 15 un progetto espositivo che vede in dialogo quattro artisti, Horst Beyer, Marcello Vigoni, Xiao Hui Wang, Xunmu Wu, diversi per formazione, stile, percorso artistico ma accomunati da un’incessante ricerca di perfezione, come rivelato dalla luminosità dei fili elettrici di Horst Beyer, l’eleganza intrisa di filosofia e spiritualità delle foto in bianco e nero di Marcello Vigoni, la raffinatezza della creazione fotografica di Xiao Hui Wang e dalle incisive pennellate di Xunmu Wu, maestro cinese che padroneggia sia la tecnica ad olio sia ad inchiostro.

Horst Beyer

Nato a Deggendorf, vive e lavora in Toscana. Dal 2010, Horst Beyer ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive in Italia, Germania, Monaco, Spagna, Slovenia e Cina. Alcuni dei suoi lavori sono stati esposti al PRESENT ART FESTIVAL SHANGHAI in Cina nel 2013 e nel 2014. Ha partecipato a diverse edizioni della BIENNALE DI GENOVA (Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea), nonché alla fiera d’arte annuale ARTEGENOVA. Ha ricevuto il “PREMIO DELLA CRITICA” al 3° Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea di Genova (SATURA International Contest 2018). Nel 2021 partecipa alla fiera d’arte ART PARMA FAIR in Italia e alla 9° BIENNALE DI MONTECARLO. Nel 2023 partecipa alla 2°BIENNALE MUSEO SCALVINI a Desio.

Nel 2024 alcune sue opere sono state selezionate per #ARTSFORSUSTAINABILITY, Firenze, The way you look, Pietrasanta, Il Filo di Turandot, Torino, The Others Art Fair, Torino.

Marcello Vigoni

Marcello Vigoni nasce nel 1979 a Milano, dove vive e lavora.

Il suo percorso artistico muove i primi passi nel mondo della pubblicità e della grafica per proseguire poi su due binari paralleli: da un parte il mondo della comunicazione, dall’altra quello della fotografia, intesa non solo come sperimentazione tecnica, ma piuttosto come costante ricerca di espressione.

La fotografia – prediletta nella sua forma analogica in bianco e nero – è infatti utilizzata dall’artista non tanto per riprodurre la realtà, quanto per indagarla oltre i confini del “visibile”, svelando un mondo che sembra scaturire direttamente dalla sua mente. Nei suoi lavori, caratterizzati da un’ispirazione surreale e metafisica, prende forma un universo onirico che dialoga con l’osservatore, mettendolo in contatto diretto con il proprio subconscio e i propri ricordi. Le sue sono immagini introspettive e ricche di una simbologia colta e raffinata, frutto di instancabili ricerche e studi che l’artista svolge quotidianamente. Tra i progetti più recenti, EGOSISTEMI, mostra personale a cura di Elisabetta Bacchin che si è conclusa il 19 marzo alla MA-EC Gallery di Milano.

Xiao Hui Wang

Xiao Hui Wang è una artista interdisciplinare residente in Germania, fondatore del Xiao Hui Wang Art Museum, Shanghai e dell’Interdisciplinary College.

Nel 1986 ha conseguito un master in architettura presso l’università di Tongji, e successivamente è stata inviata dall’università a studiare in Germania con una borsa di studio governativa. Attualmente vive a Shanghai e Monaco. Il suo lavoro creativo spazia attraverso vari campi tra cui fotografia, video, scultura, design, new media art, scrittura. Ha tenuto decine di mostre personali in molti Paesi. Le sue opere fanno parte di importanti collezioni. Ha pubblicato più di 50 album e libri in tutto il mondo. Il governo tedesco le ha conferito il premio per l’amicizia tedesco-cinese e Hong Kong Phoenix Weekly l’ha classificata tra i 50 cinesi che influenzeranno il futuro del mondo. Alla fine del 2017 ha vinto gli Athena Awards, diventando la prima donna cinese a vincere il premio femminile di eccellenza globale in 35 anni. Negli ultimi anni ha ricevuto anche il premio internazionale Star Artist al St. Moritz Art Masters Festival in Svizzera, BFF membro onorario della Associazione tedesca di design fotografico, co-vincitore del premio per la fotografia documentaria alla fiera mondiale di Colonia con fotografi come Nan Goldin.

Xunmu Wu

Xunmu Wuè nato a Shanghai nel 1947, dove attualmente vive e lavora. Tra i progetti più recenti, 2024 The Others Art Fair, Torino, 2024 Eco dei monti, a cura di Claudio Rocca, Accademia delle Arti del Disegno, Firenze, 2024 The way you look, a cura di Daniela Pronestì, Pietrasanta, 2024 #ARTFORSUSTAINABILITY, a cura di Daniela Pronestì, Firenze, 2023 Starry sky of shepherds, Mostra personale a cura di Cristiano Plicato, Museo Scalvini, Desio, nel 2022 viene invitato ad esporre all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. Nel 2023 alcune sue opere sono pubblicate nel CAM Mondadori. Nello stesso anno viene selezionato per la II Biennale omaggio a Giuseppe Scalvini e riceve il Primo Premio con menzione d’onore. Vincitore del Fiorino d’argento al Premio Firenze 2022.

Coordinate evento Cremona Art Fair 2025

MA-EC Gallery Stand L 15

Sede: CremonaFiere

Padiglione 1

Piazza Zelioli Lanzini, Cremona

Opening: venerdì 21 marzo ore 15.00

Date: dal 21 al 23 marzo 2025

Orari: venerdì 21 marzo ore 15.00-19.00

sabato 22 e domenica 23 marzo ore 10.00-19.00

Per le modalità di accesso e per l’acquisto biglietti consultare il sito www.cremonaartfair.com

Info: info.milanart@gmail.com

Tel: 0239831335