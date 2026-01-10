L’ultima cena: anatomia di un addio

Ci sono amori che non nutrono, ma consumano. Tavole imbandite di parole, sguardi che tagliano più di un coltello. “L’ultima cena” racconta l’epilogo di un amore malato, quello tra Gaia e l’uomo che l’ha abbracciata non per proteggerla, ma per ingabbiarla.

È un racconto breve che attraversa le pieghe psicologiche della manipolazione affettiva, là dove l’amore diventa potere e il silenzio diventa salvezza.

L’ultima cena – Franca Spagnolo

Lui la guardava, sorrideva, ma negli occhi non c’era tenerezza, solo la fatica di chi ha perso il potere e finge di non accorgersene. Gaia, invece, era silenziosa. Aveva già detto tutto, anche ciò che non era mai uscito dalle labbra, l’aveva detto con la schiena dritta, il respiro calmo e quella sensazione di pace che arriva quando il bisogno scompare. Il tavolo sembrava un campo di battaglia ripulito male. Le posate, abbandonate nei piatti vuoti, segnavano una croce, specchio del punto finale di un amore che aveva smesso di respirare il tempo. Lei aveva capito. Aveva capito che l’amore non è una lotta, e chi ti ama davvero non ti fa sentire sbagliata per la tua libertà.

Si alzò dal tavolo del ristorante. Sentì d’improvviso il bisogno di non esserci più. Scomparire dalla vista di un uomo che per troppi anni non l’aveva mai guardata davvero. Lasciò la sedia spinta indietro, il bicchiere mezzo pieno, immagine perfetta di ciò che restava… qualcosa che non vale più la pena finire. Lui la seguì con lo sguardo, ma non mosse un dito, forse perché per la prima volta, aveva davanti non la donna che poteva manipolare, ma quella che non avrebbe mai più potuto toccare.

Gaia uscì nel freddo della sera. Dietro di lei, la porta si chiuse con un suono secco. Dentro restava il passato, fuori, la sua vita e quel respiro misto di paura e libertà che segna l’inizio di ogni rinascita.

A volte la vera forza è sedersi all’ultima cena e avere il coraggio di alzarsi prima del dolce.

La manipolazione, così come l’ho vista e raccontata, non è fatta di gesti eclatanti. È sottile, quotidiana, quasi educata. Entra sotto pelle con la calma di chi sa aspettare… frasi mezze vere, carezze che arrivano sempre dopo una ferita, silenzi che ti spingono a riempire tu gli spazi, chiedendo scusa anche quando non sai perché. La manipolazione psicologica lavora per sottrazione, spegne lentamente, fino a farti credere che il problema sia la tua libertà. Ti abitua a dubitare di te, mai di chi hai davanti.

Gaia non se ne va perché ha capito tutto, ma perché ha smesso di giustificare. Quando il silenzio arriva, non è vuoto, è chiarezza. Ed è lì che il potere dell’altro finisce. Non servono spiegazioni né accuse. Alzarsi da quella tavola è un gesto semplice e definitivo, non c’è rabbia, ma lucidità. E la lucidità è imperdonabile per chi vive di controllo. In quel gesto c’è tutta la poesia crudele della fine: non scappare, ma andarsene interi. Perché chi manipola teme una sola cosa più dell’abbandono — non avere più accesso all’anima dell’altro!

Ci sono addii che non fanno rumore, ma spostano per sempre il centro della propria vita.

Namasté

L’ultima cena

Franca Spagnolo

Franca Spagnolo

https://www.mondadoristore.it/libri/Franca-Spagnolo/aut04687462/?srsltid=AfmBOoqv5m5CuI9UuG2mrP9KtEYQjjXrp8VDlOP5wF9S1qTgdHP55tfg