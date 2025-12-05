Luca Buosi pianista e compositore | Intervista

Oggi incontriamo Luca Buosi, lui è un noto pianista e compositore friulano di colonne sonore. Per questo si è contraddistinto sia per la sua sensibilità musicale con la sua capacità di catturare le forme del suono. Ora chiediamo a Luca di parlarci della sua grandissima arte musicale e quali sono le sue fonti di ispirazione durante la creazione delle sue musiche.

Innanzitutto grazie per quest’ intervista, sono molto contento ed orgoglioso oggi di poter parlare di questo lavoro. Il lavoro del compositore sicuramente si contraddistingue per la creatività e la versatilità musicale per poter offrire alle immagini la giusta importanza. Nell’ultimo periodo storico è subentrata anche l’intelligenza artificiale, che sicuramente permette, anche a chi non conosce la musica di poter “estrapolare della musica”. A mio avviso si sente ancora la differenza tra l’uomo e la macchina.. speriamo ci sia sempre questa distinzione. Io quando compongo musica non mi ispiro ad altre figure, ma cerco sempre di poter esprimermi nel miglior modo possibile tramite le mie conoscenze e capacità.Credo che facendo così il prodotto che offri è sicuramente più autentico e sicuramente per chi conosce il mio modo di comporre è anche più riconoscibile.

Hai ricevuto un premio per le tue colonne sonore durante il Cinefestival Abellium Marsicum dal Direttore

Artistico Paolo Milocco. La premiazione si è tenuta Marsico Nuovo in provincia di Potenza nel weekend

8/9 novembre 2025. Raccontaci l’emozione e l’importanza di questa premiazione.

Quando si riceve un premio è sempre un’emozione unica. Poter vedere che il risultato del lavoro svolto è stato riconosciuto a un festival del settore sicuramente ha un suo valore, diciamo che è un risultato di molti anni di studi ed investimenti fatti, ma quando i risultati si vedono si capisce, che si è sulla strada giusta.

Sarebbe interessante conoscere i tuoi nuovi progetti ed impegni ai quali stai già lavorando o che stai valutando e progettando.

In questo periodo a livello musicale sto collaborando con un’altra pianista e ci stiamo esibendo dal vivo con due pianoforti a coda e suoniamo cover e delle mie composizioni riviste a 4 mani. Invece come compositore sto lavorando ad un cortometraggio sulla storia Antonio Ligabue, ma al momento non vi voglio svelare niente e vi invito a seguirmi sulle mie pagine social.

Salutiamo e ringraziamo Luca di averci dedicato il suo tempo e gli auguriamo buon lavoro.