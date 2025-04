Love Ghost: uscito il video di “Runnin’ with the Wolves”

“Runnin’ with the Wolves” è un’inquietante miscela di dark urban e testi crudi, canzone che cattura la realtà della vita di strada con un’energia cinematografica e in stile DMX.

Love Ghost ed El Burger offrono versi incisivi su un ritmo malinconico e atmosferico, dipingendo un quadro di sopravvivenza, ambizione, ego e peccati. Con il suo mix di ritornelli melodici e una voce tagliente “Runnin’ with the Wolves” offre un suono potente che parla ai fan di artisti come Denzel Curry, Night Lovell e $uicideboy$.

Con il crescente supporto mediatico di Rolling Stone, AltPress e delle principali testate latine, oltre a milioni di streaming su tutte le piattaforme, “Runnin’ with the Wolves” è pronto a entrare in contatto profondo con gli ascoltatori di tutto il mondo e ad ampliare il ponte tra la scena musicale alternativa e quella latina.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=NO1Y13ib87M

Credits:

“Runnin’ with the Wolves” – Love Ghost, El Burger

Scritto da: Finnegan Seeker Bell, Cesar Morales Sampayo

Prodotto da: Eipi

“Runnin’ with the Wolves” segue una serie di singoli pubblicati da Love Ghost elogiati da Rolling Stone, Sonic Seducer, Clash, American Songwriter, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk, Playboy e molti altri.

Love Ghost ha suonato al festival Rockpalast, trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno fatto un tour in tutto il Messico e hanno suonato all’Amazon’s Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina. Hanno suonato con artisti di tutto il mondo, tra cui Rico Nasty, Camidoh, Adan Cruz, Mabiland, Blnko, Wiplash e Tankurt Manas, per citarne alcuni.

