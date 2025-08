Love Ghost – è uscito “Spirit Box”

“Spirit Box”: una scatola degli spiriti è un mezzo usato per comunicare con l’aldilà. Questa canzone fa lo stesso.

“Spirit Box” è una ballad electro toccante, emozionante, con questo piano dominante per tutto il pezzo. E’ presente nella canzone anche un beat a tratti semplice a tratti indietronica.

Link streaming: https://open.spotify.com/track/7kC9TmL83xth1rpFbuuDZm

Biografia:

I Love Ghost combinano rock alternativo, grunge, metal, pop-punk, acustico, hard rock e altri generi.

I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, spesso affrontando direttamente traumi e problemi di salute mentale.

Selezionati per Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in 4 continenti. In Messico, hanno collaborato con artisti come Adan Cruz, Santa RM, Dan Garcia, Ritorukai, Wiplash, Blnko, Rayben, El Burger e molti altri.

A livello globale hanno collaborato a brani con The Skinner Brothers (Regno Unito), Rico Nasty, Bali Baby e a un intero album con SKOLD.

Hanno ottenuto il supporto di Rolling Stone Magazine (in cui sono apparsi più di 10 volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash magazine, Lyrical Lemonade, EARMILK, Backseat Mafia, Alternative Press e molti altri.

INFO:

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official

Nota:

Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Mobmagazine.it.

L’Articolo è stato inviato da Felice Monda sulla piattaforma del sito ufficiale di mobmagazine.it.