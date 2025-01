Love Ghost: è uscito il video di “Hallucinations” con la collaborazione di Reverie Love

“Hallucinations” è un inno rock rilassato e nostalgico dei nativi di Los Angeles Reverie Love e Love Ghost.

Mescolando le vibrazioni baciate dal sole di Sublime con lo sperimentalismo audace di Jean Dawson questa traccia cattura l’essenza dell’evasione giovanile e del cool in stile West Coast. Con chitarre sognanti, una linea di basso groovy e voci ipnotiche trasporta gli ascoltatori in un pomeriggio estivo nebbioso in cui realtà e fantasia si confondono…

Perfetto per playlist rilassanti e fan dell’indie rock che desiderano qualcosa di fresco ma familiare, “Hallucinations” offre un suono che fonde i generi ed è inconfondibilmente californiano. Aggiungilo alla tua playlist e lascia che l’atmosfera prenda il sopravvento.

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=9PARxhTTWAI

INFORMAZIONI SU LOVE GHOST

I Love Ghost sono una band alternative rock di Los Angeles, nota per il suo sound carico di emozioni e per la sua capacità di fondere generi musicali con una narrazione intensa. Con una carriera in ascesa, la band ha creato uno spazio unico nella musica contemporanea, entrando in contatto con il pubblico globale attraverso la sua arte cruda e onesta.

