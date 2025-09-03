L’omaggio dell’Associazione Siciliana Amici della Musica a Rosa Balistreri nel 30° anno della scomparsa

A Villa Niscemi sarà la voce di Debora Troìa e la chitarra di Tobia Vaccaro i protagonisti del concerto “Rosa – La cantatrice del Sud” Villa Niscemi, lunedì 8 settembre ore 21.00

L’Associazione Siciliana Amici della Musica dedica un concerto straordinario al trentesimo anniversario della morte di Rosa Balistreri, figura centrale della musica popolare siciliana, in programma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21.00 nell’Atrio di Villa Niscemi.

Lo spettacolo, dal titolo Rosa – La cantatrice del Sud, vedrà protagonista la voce di Debora Troìa, vincitrice del Premio Rosa Balistreri 2018, accompagnata alla chitarra da Tobia Vaccaro, storico musicista che collaborò a lungo con l’artista. Attraverso canti, racconti e suoni della tradizione siciliana, il concerto intende ripercorrere la vita e il repertorio di una delle più significative interpreti della cultura musicale dell’isola.

Rosa Balistreri (Licata, 1927 – Palermo, 1990) è considerata la voce più autentica della Sicilia del Novecento. Nei suoi canti ha saputo raccontare con forza e dignità le difficoltà e le passioni di un popolo, diventando simbolo di riscatto e di verità. Tra i suoi brani più noti figurano Cu ti lu dissi, Terra ca nun senti, Mi votu e mi rivotu, Buttana di to ma, opere che hanno segnato in maniera indelebile la tradizione musicale popolare italiana.

I biglietti del concerto (10€ intero, 8€ ridotto per over 65 e under 40) sono già in vendita sul circuito TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net. Gli abbonati alla Stagione 2024/2025 potranno acquistare il giorno stesso del concerto al botteghino di Villa Niscemi al costo promozionale di 5€ e, contestualmente, potranno rinnovare l’abbonamento alla Stagione 2025/2026.

INFO:

Biglietti disponibili su TicketOne e sul sito www.amicidellamusicapalermo.net

Box Office

Punto vendita principale

Box Office c/o MilleMondi

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091335566

dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Altri punti vendita

Di Piazza Cartoleria via Marchese di Villabianca 91

Borzì Viaggi – Tickets Sicilia via Gioacchino di Marzo 42

Siciliamando via dell’Autonomia Siciliana 116

Tabaccheria 291 via Franz Liszt 11

Di Maria Viaggi – Tickets Sicilia via dei Nebrodi 65

La tua edicola piazza Castelforte

Bar Rosanero piazzetta Porta Reale