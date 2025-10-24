Lo sforzo di dare senso: quando il teatro diventa maestro

di Franca Spagnolo

“lo sforzo disperato che compie l’uomo nel tentativo di dare alla vita un qualsiasi significato è teatro” Eduardo De Filippo

In questa frase meravigliosa e allo stesso tempo struggente, forse c’è il vero significato della parola teatro: un atto di resistenza umana contro il non senso.

Ogni volta che un essere umano prova a capire se stesso o qualcun altro, sale su un palcoscenico invisibile cercando un senso dentro il caos del vivere.

Interpretare un personaggio significa varcare la soglia di un’esistenza.

Non basta imparare battute o movimenti, bisogna attraversare i pensieri dell’altro, sentire come sente lui, respirare la sua aria. Occorre immaginare la gioia oltre i confini della propria pelle, ascoltare la paura, e comprendere il modo di essere che appartiene a un’altra vita.

Indossare i panni di un’altra persona, anche solo per un istante, richiede umiltà: dimenticarsi di se stessi per fare spazio a ciò che non si conosce. È un esercizio di trasformazione e di empatia profonda. E questo, nella vita come in scena, non è mai semplice.

Ed è qui che il teatro diventa maestro, insegnandoci che comprendere è più nobile che giudicare. Sul palco si scopre che ogni dolore ha la sua logica, ogni gesto una radice invisibile. Il teatro ci allena a metterci nei panni altrui, ad ascoltare senza interrompere, a guardare davvero. Per questo credo che la recitazione dovrebbe essere inserita come materia di studio nelle scuole dell’obbligo, non per formare attori, ma per formare esseri umani interi.

Il teatro educa alla presenza, al rispetto, all’emozione condivisa. Insegna che dietro ogni volto c’è un universo e che nessuno è solo ciò che appare. Recitare non è fingere, è spogliarsi. È il coraggio di mostrare ciò che si è e, nello stesso tempo di riconoscere ciò che l’altro è. Sul palcoscenico non si interpreta… si vive.

Nella mia visione del mondo nasce la convinzione che se tutti imparassimo ad abitare il palcoscenico della vita con la sincerità del teatro, smetteremmo di fingere e scopriremmo che l’esistenza è sempre stata una ricerca autentica di significato.

Namasté

Teatro

Franca Spagnolo

Franca Spagnolo

https://www.mondadoristore.it/libri/Franca-Spagnolo/aut04687462/?srsltid=AfmBOoqv5m5CuI9UuG2mrP9KtEYQjjXrp8VDlOP5wF9S1qTgdHP55tfg