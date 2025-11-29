L’Istituto Comprensivo Danilo Dolci di Partinico adotta per i suoi studenti il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”

L’Inner Wheel club service di TerraSinus e l’Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico hanno promosso lo scorso 31 ottobre 2025 una Conferenza sul doloroso tema della violenza contro le Donne.

Tra i relatori il Dott. Andrea Giostra, curatore e coautore del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”, l’Avv. Rosa Maria Sciortino, la Dott.ssa Viviana Cannova, coautori del testo, e l’Avv. Rosa Maria Di Cola, che ha portato la sua testimonianza di vittima di stalking.

L’incontro, voluto in prossimità della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i numerosissimi giovani allievi della scuola, gli insegnanti e gli ospiti, per promuovere azioni di corretta informazione per prevenire e contrastare il fenomeno e le relazioni pericolose riconoscendone prima possibile i sintomi apparentemente innocui.

L’importanza di tale incontro è stata sottolineata anche dall’intervento del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Partinico, Prof. Gioacchino Chimenti che, insieme al corpo docente, ha prontamente adottato e caricato sul sito web istituzionale della Scuola il Saggio (che da ieri si trova scaricabile gratuitamente online, vedi link a piè di pagina) per darne massima diffusione tra gli studenti e le loro famiglie, e consentendo a chiunque volesse farlo, di leggerlo e scaricarlo gratuitamente.

Questa la motivazione ufficiale dichiarata dalla Scuola: «L’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico ha scelto di adottare il saggio del Dott. Andrea Giostra sul Femminicidio e Narcisismo Patologico per offrire agli studenti strumenti chiari e immediati per riconoscere le dinamiche del non-amore, della manipolazione emotiva e delle relazioni pericolose. La scuola ritiene fondamentale educare i giovani alla consapevolezza affettiva e alla prevenzione della violenza psicologica, tematiche oggi più che mai urgenti. Il linguaggio accessibile e l’approccio esperienziale del Dott. Giostra, e degli altri 19 coautori del Saggio, rendono il testo un supporto formativo prezioso, pienamente coerente con la mission dell’Istituto, da sempre impegnato nella promozione del rispetto, della responsabilità e delle relazioni sane.»

LINK del Danilo Dolci per scaricare e leggere gratuitamente online il Saggio:

https://www.isdanilodolci.edu.it/femminicidio-e-narcisismo-patologico-quale-correlazione-e-come-prevenire-relazioni-pericolose

INFO

Istituto di Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico

Sede legale: Via G. Mameli, 4 – 90047 Partinico (PA)

+39 091 8901103|

PAIS021003@istruzione.it