“L’isola che c’è” è il nuovo singolo del cantautore uMANo

“Un viaggio intimo e universale, un rifugio dell’anima capace di riportarci a ciò che conta davvero”. Disponibile in digitale a partire da oggi

Il 26 e il 27 settembre, a Palermo, uMANo si renderà protagonista di un’iniziativa molto forte a favore della musica: per 48 ore, in Piazza Verdi, il cantautore sarà dentro una sorta di vetrina a cantare, mangiare e dormire, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che la musica e gli artisti non sono prodotti da vendere sullo scaffale.

Con il nuovo singolo “L’isola che c’è”, in radio e disponibile in digitale a partire da oggi, venerdì 12 settembre, uMANo ci regala una canzone che è molto più di una semplice melodia. È un invito alla ricerca di un luogo interiore fatto di pace, calore e autenticità. Il brano si apre con una dichiarazione semplice e potente: “Sai che a volte io scappo dalla città, per tornare al caldo della mia isola”.

ASCOLTA BRANO

Pochi giorni dopo l’uscita del singolo, uMANo sarà protagonista il 26 e 27 settembre (dalle 19.30 in poi) in Piazza G. Verdi davanti al prestigioso Teatro Massimo di Palermo, di un’iniziativa molto forte, un’esperienza immersiva, intensa, unica a favore della musica. Per 48 ore il cantautore sarà dentro una sorta di vetrina a cantare, mangiare e dormire, per gridare che la musica e gli artisti non sono prodotti da vendere sullo scaffale di un supermercato; da confezionare a tavolino pronti per essere venduti come merce di mode passeggere. Gli artisti, la musica, l’arte in generale, sono visioni, prospettive, carne viva. Parlerà, canterà le canzoni del suo nuovo album “Sottosopra”, che uscirà nelle prossime settimane, e condividerà la sua visione dell’arte e della vita, sfidando la mediocrità che oggi domina nell’industria musicale.

GUARDA TRAILER “uMANo in vetrina”

Nel nuovo singolo che anticipa l’album, l’isola diventa simbolo di appartenenza e rifugio, un approdo sicuro lontano dal frastuono quotidiano. “Un luogo non solo geografico, – spiega il cantautore – ma soprattutto emotivo, dove ritrovare relazioni genuine e il piacere di vivere con lentezza. La Sicilia è il cuore pulsante di questa visione: non celebrata con stereotipi, ma raccontata come uno stato d’animo. Un’isola che profuma di agrumi, che respira Africa all’orizzonte e che invita chi ascolta a riconoscere nel paesaggio mediterraneo il riflesso di un sentimento universale, cioè la necessità di fermarsi, respirare e ritrovare sé stessi”.

Musicalmente, “L’isola che c’è” fonde dolcezza e ritmo, con una melodia avvolgente che culla l’ascoltatore come le onde che accarezzano la riva. Il ritornello, ipnotico e rassicurante, diventa un vero e proprio mantra.Con questo singolo, uMANo ci accompagna in un percorso che è al tempo stesso personale e collettivo: un inno alla felicità semplice, alla gioia che nasce dalle piccole cose, al ritorno in quel luogo del cuore che ognuno di noi custodisce dentro di sé.

Il singolo porta la firma di Giuseppe Sicorello, autore di testi e musiche, che ha curato anche gli arrangiamenti (insieme a Giuseppe Vasapolli per gli archi). Hanno preso parte alla registrazione Giuseppe Sinforini (batteria), Carmelo Drago (basso), Roberto Anile (chitarra), Giuseppe Sicorello (piano e cori), con la sezione d’archi composta da Giovanni Migliore, Giulio Di Majo, Salvo D’Amato, Giuseppe D’Amato, Michele Li Puma, e i fiati affidati a Michele Mazzola, Fabio Piro e Filippo Schifano. La voce è quella di uMANo. Il sound engineering e il mixing sono stati realizzati da Riccardo Piparo, che insieme a Giuseppe Sicorello firma anche la produzione artistica, mentre il mastering è di Roberto Romano presso gli OS3 Studios.

Classe ’76, Giuseppe Sicorello, in arte uMANo, nasce a Como e cresce ad Agrigento. A sei anni scopre il pianoforte, dando il via al suo amore per la musica. Dopo gli studi al CPM Music Institute di Franco Mussida, dove incontra artisti come Lucio Dalla e Samuele Bersani, affina il suo stile ispirandosi a Coldplay, Radiohead, Muse, Battisti e Paolo Conte.

Nel 2023 pubblica il suo primo album, “Alla fine delle cose”, interamente scritto e arrangiato da lui, che unisce sonorità disco anni ’70 e Pop moderno. Con questo progetto, uMANo si distingue come un cantautore capace di esplorare emozioni profonde. Il viaggio continua con il secondo album in fase di pubblicazione e anticipato dal singolo “Amore amaro” (ascolta qui) e “Supergirl Superman” (ascolta qui).