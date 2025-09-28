Il libro: “Linfa nera. La prima indagine di Lena Maliverni, botanica forense”di Elisa Bertini | Recensione di Alberto Raffaelli di Segnalazioni Letterarie

Non capita tutti i giorni che il romanzo di una quasi esordiente – a qualsiasi genere appartenga – venga opzionato per una serie tv con tanto tempismo al punto da indicare ciò nel risvolto di copertina. Del resto, era stato proposto a “Segnalazioni Letterarie” in forma entusiastica da una fonte assai autorevole.

E terminata la lettura non si può che proclamare un “habemus” nel mondo – già assai vasto e articolato – del crime italiano, dove Lena Maliverni irrompe con uno spessore presago di sviluppi futuri su vari fronti. E assieme a lei fa il suo esordio nel romanzo italiano la botanica forense, metodologia che applica le scienze botaniche alle indagini giudiziarie, studiando il materiale vegetale per risolvere i casi. Si tratta di una branca professionale ancora abbastanza agli esordi nel nostro paese, ispirata al magistero della gallese Patricia Wiltshire, che la Bertini – giornalista e copywriter romagnola – menziona come sua ispiratrice.

Numerosi sono i risvolti di un simile paradigma investigativo.

Innanzitutto pollini, foglie, semi e altri resti vegetali pure microscopici costituiscono un ausilio importantissimo per la risoluzione ad esempio di cold cases (ma anche di delitti recenti, ovviamente): ed è quello che accade in “Linfa nera”, dove si viene a capo di crimini ormai datati grazie all’interpretazione di residui naturali caparbiamente intepretati da Lena, che dopo un iniziale scetticismo conquista la fiducia del team di agenti con cui finisce per creare un corpo unico.

Inoltre su un piano ideologico la botanica forense richiama la necessità – certo non limitata solo a un contesto poliziesco – di un rapporto più stretto ed empatico con la natura, che l’indifferentismo e l’aggressività dell’agire umano deturpano e rischiano di modificare – triste privilegio del nostro tempo, da taluni ribattezzato Antropocene – in modo irreversibile. L’ascolto e la lettura della linfa vitale (sia pure nella sua variante “nera” e crime) che ci circonda e contribuisce in modo essenziale alla nostra vita biologica sono invece prerogative necessarie per la nostra esistenza, oltre che per trovare assassini.

Il libro della Bertini, arricchito da questi messaggi dirompenti, ha poi tutto per diventare un punto di riferimento nel genere: ritmo, suspense, alternanza di punti di vista, buona caratterizzazione dei personaggi, susseguirsi di colpi di scena, impatto visual (requisito, va da sé, fondamentale per il piccolo schermo); il tutto con il collante di una scorrevolezza che fa auspicare, anche per la versione libraria, un meritato successo di pubblico.

Alberto Raffaelli

Elisa Bertini, “Linfa nera. La prima indagine di Lena Maliverni, botanica forense”, SEM, 2025