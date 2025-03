L’incontro con la grande soprano e attrice Katia Ricciarelli | di Meri Lolini

Katia Ricciarelli dimostrò sin dall’adolescenza un forte interesse per il canto, svolgendo nel frattempo diversi lavori per sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia ed il suo debutto fu nel 1969 a Mantova con La Boheme e l’anno successivo si esibì al Teatro Regio di Parma con Il Trovatore. È salita alla ribalta nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il Corsaro.

Nei primi anni 1980 Katia Ricciarelli iniziò una collaborazione decennale con il Rossini Opera Festival di Pesaro cogliendo successi notevoli nel repertorio belcantista: Rossini principalmente Semiramide , Elena nell’opera La donna del lago, poi Bianca in Bianca e Falliero a fianco di Marilyn Horne e poi Ninetta ne La gazza ladra, Madama Cortese nella storica prima ripresa assoluta de Il viaggio di Reims sotto la direzione di Abbado. E’a Bologna che nel 1984 interpreta Lucrezia Borgia e questa è l’opera di Donizetti.

Nel 1994, per i venticinque anni di carriera, è stata insignita del titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 1999 in occasione del 30º anniversario di carriera ha debuttato in Fedora.

Katia non è solo un soprano, ma anche un attrice in film in Tv e Fictions come Carabinieri,Un passo dal cielo ed anche film di autore ricoprendo ruoli da protagonista e qui ricordiamo il film di Pupi Avati La seconda notte di nozze, dove ha vinto il Nastro d’Argento. Si è dedicata inoltre al musical interpretando Caruso nel 2002 e Gloriosa nel 2008.

Ora propongo questa intervista radiofonica realizzata dalla giornalista Giorgia Catalano sulla radio WRN RADIO a SHAKE IT! Grazie alla sua grande disponibilità Katia Ricciarelli ci racconta cose molto importanti, come il progetto per i giovani e tante altre cose ricche di emozioni della sua carriera e delle sue scelte professionali.

