Libri: “Speranza” di Irene Gianeselli prosegue il tour estivo, doppio appuntamento a Bari e Noci

Il romanzo sarà protagonista a Bari il 14 luglio al DRIFFest – Festival Cinema&Letteratura “Del Racconto il Film” in concorso nella sezione “Non ci resta che leggere”. Il book tour proseguirà il 23 luglio al Festival “Chiostri e Inchiostri” di Noci.

Proseguono nel mese di luglio le presentazioni di Speranza, il nuovo romanzo di Irene Gianeselli, pubblicato da Giuntina con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Dopo gli incontri dei mesi scorsi, il libro sarà protagonista di due importanti festival letterari pugliesi, confermando il crescente interesse attorno a un’opera che intreccia memoria, identità, storia e responsabilità civile.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 14 luglio, alle ore 19, a Bari, nell’ambito del DRIFFest – Festival Cinema&Letteratura “Del Racconto il Film”, diretto da Giancarlo Visitilli. L’incontro si svolgerà presso Largo Vito Maurogiovanni (Via Venezia 51-37) e vedrà Speranza in concorso nella sezione “Non ci resta che leggere”, all’interno della serata dal titolo “Del racconto la Memoria”, dedicata al rapporto tra narrazione, storia e costruzione della coscienza collettiva.

Il tour proseguirà mercoledì 23 luglio a Noci, nell’ambito del Festival “Chiostri e Inchiostri”, manifestazione che ogni anno riunisce autori e lettori in uno dei più significativi appuntamenti dedicati alla promozione della lettura e del dialogo culturale in Puglia. Per l’occasione l’autrice dialogherà con Alessandro Lippolis.

Al centro degli incontri, un romanzo che affronta con intensità narrativa alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo. Ambientato tra il quartiere ebraico di Roma e Trastevere, Speranza racconta l’incontro tra Nora e Leone, trasformando una vicenda profondamente intima in una riflessione sulla trasmissione della memoria, sul peso della Shoah come ferita ancora aperta e sulle nuove guerre che interrogano il presente. Il libro attraversa temi quali l’identità ebraica tra appartenenza ed erranza, la crisi delle ideologie, il valore della cura contro la medicalizzazione del disagio e l’impossibilità di restare neutrali di fronte ai conflitti contemporanei.

La scrittura di Irene Gianeselli restituisce una Roma notturna e stratificata, dove luoghi, suoni e ricordi diventano parte integrante del racconto. In questo spazio narrativo, il confine tra vicenda personale e Storia si assottiglia fino a trasformare la memoria in un esercizio di responsabilità etica e politica, capace di interrogare il lettore sul rapporto tra passato e presente.

PhD in Psicologia, Irene Gianeselli integra nella propria ricerca psicometria, pedagogia e arti performative, promuovendo percorsi di inclusione e apprendimento trasformativo in ambito internazionale. Pianista, ha esordito nel 2025 con il concept album Cuore antico, colonna sonora del romanzo Tutta stesa sul mare (Les Flâneurs), vincitore del Premio Ludovica Castelli. Giornalista e critica cinematografica SNCCI, è inoltre autrice di cortometraggi premiati in numerosi festival nazionali e internazionali.

Con Speranza, Gianeselli conferma una voce letteraria capace di coniugare rigore intellettuale e forza narrativa, proponendo una riflessione profonda sul valore della memoria come fondamento della convivenza democratica e sul ruolo della letteratura nel comprendere le complessità del presente.

Gli incontri del 14 e del 23 luglio offriranno al pubblico l’occasione di dialogare con l’autrice e approfondire un romanzo che invita a confrontarsi con le domande più urgenti del nostro tempo, attraverso una narrazione che tiene insieme emozione, pensiero e impegno civile.

Entrambi gli eventi prevedono l’ingresso libero.

INFO:

Info DRIFFest su https://www.ibambiniditruffaut.com/copia-di-xvi-edizione

Indo Chiostri e Inchiostri di Puglia su https://chiostrinchiostri.it/