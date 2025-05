Libri: Daniele Vriale di nuovo in libreria con “L’ultimo passo”

Lo scrittore fiorentino Daniele Vriale di nuovo in libreria con “L’ultimo passo”, un romanzo psicologico sull’eutanasia e il libero arbitrio, anche in assenza di malattia

Daniele Vriale, scrittore fiorentino pluripremiato per le sue opere, torna in libreria con “L’ultimo passo”, pubblicato in seconda edizione dalla Robin Edizioni – collana Robin&sons.

Al centro di questo romanzo psicologico il sempre più attuale tema dell’eutanasia, che viene affrontato però senza la tragicità della malattia e dove al cospetto della morte la vita assume una rilevanza assoluta.

All’indomani del suo 75esimo compleanno, festeggiato con gli amici di una vita, Duccio Vigiani, giornalista sportivo della Nazione, oramai in pensione, si reca, come programmato da alcuni mesi all’insaputa di tutti, a Forch, in Svizzera, per sottoporsi all’eutanasia, nonostante non sia affetto da alcuna patologia, se non l’incipiente vecchiaia da lui identificata come una malattia incurabile.

Al LIFE INSTITUTE dovrà sostenere tre giorni di colloqui con la Dottoressa Kramer, psicologa legale di stato, il cui parere risulterà vincolante per l’accesso alla procedura della morte assistita.

Nel corso degli incontri, Duccio, esternerà il proprio pensiero su alcuni dei grandi temi della vita: amore, passioni, sesso, solitudine, vecchiaia e morte, ripercorrendo i momenti salienti della propria esistenza; ad una prima parte bulimica, consumata tra gli studi universitari ed il Master in giornalismo a Perugia, il matrimonio con Camilla, la nascita della figlia Viola, l’amore non previsto con la giovane collega Sabrina, nato tra le mura della redazione della Nazione, seguirà, intorno ai 50 anni di età, una fase introspettiva e riflessiva. Duccio si avvicinerà alle filosofie orientali, si tufferà nelle proprie passioni (musica, cinema, teatro, letteratura, pittura), fino a percepirle con un’intensità ed una immedesimazione tale da riuscire a viverle da protagonista e non come spettatore. In lui prenderà spazio la necessità di ascoltare il silenzio, di curare il rapporto con il proprio io interiore, di perdersi nei “non luoghi”, di portare a galla la propria sensibiltà grazie alle vibrazioni regalategli dalle emozioni, quelle collettive e quelle personali.

Non mancheranno i resoconti giornalistici di grandi eventi vissuti durante la propria carriera di cronista sportivo: il Tour de France, le Olimpiadi di Pechino, la finale di Coppa Libertadores e lo sgomento di una città intera per la prematura morte di Davide Astori.

“L’idea è nata a margine di una discussione con un amico su come esercitare il libero arbitrio nel corso della propria vita, e perché non estenderlo anche alla propria morte? – ha dichiarato Daniele Vriale.

Il pensiero è andato ovviamente sul tema del fine vita e dell’eutanasia, che ho voluto affrontare in relazione alla libertà di scelta dell’individuo, togliendo dal campo di gioco la malattia, per esasperare il concetto di libera scelta.

Nello scriverlo mi sono accorto che quando si affronta il tema della morte ci si trova inevitabilmente a parlare della vita, e ad amarla più intensamente; così il romanzo risulta un inno alla vita e Duccio, che ritiene di essere giunto al suo completamento, un innamorato dell’esistenza.

La difficoltà maggiore è stata quella di trovare il ritmo giusto nei dialoghi, tra i racconti di vita di Duccio e le sottili sottolineature della Dottoressa Kramer”.

I tre giorni di colloqui con la Dottoressa Kramer, infatti, metteranno a confronto visioni di vita opposte, tra chi ha deciso di ritirarsi dalla vita (forse per paura della sofferenza?), soddisfatto di tutto quello che ha avuto in dono, e chi, ancora lotta e spera nel raggiungimento della felicità e dell’amore (forse utopicamente?).

Il tutto si snoda tra il succedersi di sigari toscani fumati per combattere la noia, e la musica rock che segna la colonna sonora dell’esistenza di Duccio.

Giunti, al termine dei colloqui previsti, la Dottoressa Kramer è pronta per dare lettura della sua relazione finale; ma quale sarà il suo verdetto inappellabile?

Un romanzo psicologico, con un finale a sorpresa, che parla sì del binomio vita morte, ma passando anche da altri temi quali i legami affettivi, quelli familiari, la solitudine, la vecchiaia, la paura.

Dati tecnici

Autore: Daniele Vriale

Editore: Robin Edizioni

Collana: Robin&sons

In commercio da: aprile 2025

Pagine: 146 p., Brossura

Costo: 14,00 Euro

EAN: 9791257140625

Biografia

Daniele Vriale è nato nel 1965 e vive a Firenze. I suoi precedenti romanzi Enrico? (Altro Mondo Editore, 2019), L’ultimo passo (PortoSeguro Editore, 2019) ripubblicato in seconda edizione con Robin Edizioni nel 2025, La curva della vita (Robin Edizioni, 2022) hanno ricevuto numerosi riconoscimenti letterari nel corso degli ultimi anni, così come le raccolte di poesie Fotografie letterarie (Booksprint Editore, 2018), Squarci emotivi (Polistampa, 2020) e Tempus fugit (Robin Edizioni, 2022).

Dal novembre 2019 è membro dell’Accademia letteraria la PergolaArte Firenze città metropolitana ed area toscana, dal gennaio 2020 membro dell’Accademia Letteraria Internazionale Vesuviana.

Daniele Vriale

