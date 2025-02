“Libertà non autorizzata”: incontro con l’artista KayOne sabato 1 febbraio 2025

Il Comune di Asiago (Vi) presenta, in occasione della mostra “Haring, Banksy, Obey.

Libertà non autorizzata”, ospitata al Museo Le Carceri fino al 23 febbraio 2025, l’incontro con l’artista KayOne sabato 1 febbraio alle ore 15.30: l’artista milanese presenterà il suo libro “Vecchia scuola” un libro che raccoglie, racconta e fotografa la nascita del fenomeno del Graffiti Writing a Milano tra il 1980 e i primi anni ‘90, visto attraverso gli occhi dei protagonisti.

Anni in cui la cultura Hip Hop e del Graffiti Writing si diffusero in Italia, posando le basi per lo sviluppo di un fenomeno nazionale ben visibile oggi, in tutte le nostre città. I nostri pionieri ci guidano in questo viaggio fotografico e di racconti fatto di emozioni, amicizie e rivalità, ma soprattutto di tanta creatività, originalità e ricerca, ispirata dai quei mostri sacri americani ed europei che li hanno preceduti. Pubblicando i lavori di questi writer, che in quegli anni iniziarono il loro percorso, si è voluto rendere omaggio a questa cultura e alla sua evoluzione.

Questo libro è dedicato a loro, che hanno fatto la storia del Graffiti Writing milanese. KayOne è pioniere a Milano quando i Graffiti comparivano solo nelle serie riciclate dei telefilm americani e quando le tendenze impiegavano cinque anni per attraversare l’Oceano.

KayOne passa gran parte del suo tempo lavorando come artista, dipingendo quadri e muri in Italia e all’estero e come art director di Stradedarts, l’associazione da lui fondata. Colpito in quegli anni dalla grande forza e dall’impatto visivo che il Graffiti Writing sa esprimere nella strada, e da quel sapore unico che il movimento Hip Hop trasmette, quel momento segnò il corso della sua vita fino ad oggi. L’incontro, a cui seguirà la visita guidata con il curatore della mostra Matteo Vanzan, è incluso nel biglietto d’ingresso alla mostra.

Per informazioni:

Tel. 0424-600255 Mail. info@museolecarceri.it