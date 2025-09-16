“Letteratura, marketing e comunicazione” | di Angela Cavazzuti

Ho ascoltato l’intervista che Lombardia TV ha fatto ad Andrea Giostra, noto psicologo, criminologo e saggista, sul problema della letteratura contemporanea in rapporto al marketing, alla comunicazione, al successo letterario di vendite e di lettori!

È un’intervista (della quale trovate i link di Facebook e YouTube a seguire), quella ad Andrea Giostra, che ho trovato molto interessante soprattutto dove molto chiaramente esprime la sua opinione sugli “scrittori” dei nostri tempi.

Una presa di posizione netta e, temo, impopolare, quella di Giostra!

Io ho pubblicato tre libri e dovrei difendere il mio ruolo, eppure, condivido totalmente ciò che dice.

Scrivo thriller, e anche se conosco la grammatica italiana e amo ciò che faccio, sono d’accordo con Giostra: per essere definiti “scrittori” serve qualcosa in più che una storia originale scritta bene.

Proprio per questo la mia pagina Facebook si chiama “Angela Cavazzuti – autrice” e non “scrittrice”. Io leggo tantissimo. Di tutto. Da sempre. Ma non leggo quasi più autori esordienti: troppo raramente ne vale la pena!

Non apprezzo nemmeno molto il self publishing. Trovo che, salvo rare eccezioni, abbiamo inondato il mercato di libri poco interessanti, spesso sgrammaticati.

Peccato, però, che nemmeno la maggior parte delle case editrici e delle librerie sia più all’altezza del proprio ruolo: come tutti, in questa società, guardano solo al profitto.

Angela Cavazzuti

“Letteratura, marketing e comunicazione” | “Lombardia TV canale 80” di Milanointervista Andrea Giostra | “UNA AUTORE DIETRO LE QUINTE”, programma ideato e condotto da Claudio e Valentina | martedì 8 aprile 2022 ore 15:30

Per vedere la puntata, clicca qui:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://fb.watch/cfQ81TMKO-

Breve biografia di Angela Cavuzzi:

Angela Cavazzuti, modenese, vive in Belgio da diversi anni. Diploma di maturità magistrale e un percorso non terminato all’università di Scienze Politiche, ha lavorato a lungo in Biblioteca, partecipando a numerosi corsi di scrittura creativa.

Lettrice infaticabile di ogni genere di letteratura, è appassionata di criminologia e devianza sociale, materie che studia da sempre.

Con La Feluca Edizioni ha pubblicato anche “Ricordati di uccidere” e “Nelle spire del passato”

Angela Cavazzuti, contatti:

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000924615355162

cavazzutiangela62@gmail.com

Angela Cavazzuti Angela Cavazzuti

L’intervista di Mobmagazine.it ad Angela Cavazzuti: