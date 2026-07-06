L’ESTATE MUSICALE DELL’ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA PROSEGUE CON I CONCERTI DI MUSICA DA CAMERA A PALAZZO ABATELLIS E “COLOSSAL TIME” A VILLA FILIPPINA A PALERMO E POI A BOLOGNETTA E VENTIMIGLIA

Giovedì 9 luglio l’Ariaduo con un programma tra Francia, Novecento, tango e colori mediterranei

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio programma sinfonico da non perdere diretto da Roberto Molinelli e dedicato alle più celebri colonne sonore, da Morricone a Rota e John Williams

Palermo, Atrio di Palazzo Abatellis, giovedì 9 luglio, ore 21

Palermo, Villa Filippina, venerdì 10 luglio, ore 21

Bolognetta, Piazza dei Caduti in guerra, sabato 11 luglio, ore 21

Ventimiglia di Sicilia, Anfiteatro comunale, domenica 12 luglio, ore 21

Prosegue con un nuovo doppio appuntamento l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che anche questa settimana conferma la propria presenza in alcuni luoghi significativi di Palermo e del territorio.

Giovedì 9 luglio alle ore 21, nell’Atrio storico di Palazzo Abatellis, sede della Galleria Regionale della Sicilia, la rassegna cameristica Note al Museo ospita l’Ariaduo, formato da Claudio Sardisco al flauto e Laura Vitale all’arpa.

Venerdì 10 luglio, sempre alle ore 21, l’Orchestra Sinfonica Siciliana torna invece a Villa Filippina con Colossal Time, concerto dedicato alle grandi colonne sonore del cinema, diretto da Roberto Molinelli. Il programma sarà replicato sabato 11 luglio alle ore 21 a Bolognetta, in Piazza dei Caduti in guerra, e domenica 12 luglio, sempre alle ore 21, a Ventimiglia di Sicilia, nell’Anfiteatro comunale.

Due proposte diverse per arricchire l’offerta culturale estiva, avvicinare pubblici differenti, valorizzare spazi urbani e luoghi del territorio: da un lato, la dimensione raccolta e suggestiva della musica da camera nell’atrio di Palazzo Abatellis, dall’altro, la forza immediatamente riconoscibile della musica per il cinema, in un concerto pensato per parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Il primo appuntamento è dunque giovedì 9 luglio a Palazzo Abatellis con l’Ariaduo. Claudio Sardisco (flauto) e Laura Vitale (arpa) propongono un programma pensato per valorizzare le possibilità espressive del flauto e dell’arpa, una delle combinazioni timbriche più suggestive della musica da camera. Il percorso attraversa Ottocento e Novecento, con pagine di Eugène Bozza, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Nino Rota, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Astor Piazzolla e Jacques Ibert. La serata si apre con l’Aria di Bozza, pagina emblematica della scuola francese del Novecento, nella quale il flauto dispiega una linea melodica ampia e cantabile sostenuta da una scrittura armonica delicata. Quindi, tra le altre pagine, la Romanza op. 37 di Saint-Saëns e la celebre Sicilienne op. 78 di Fauré, due pagine che incarnano l’eleganza della tradizione francese, tra misura formale e lirismo. Con la Sonata per flauto e arpa di Nino Rota il concerto si sposta su una dimensione più moderna e neoclassica, nella quale semplicità melodica e cura timbrica si incontrano in una scrittura di grande chiarezza. Tra i momenti più intensi del programma figura la trascrizione dell’Aria di Lensky dall’opera Evgenij Onegin di Čajkovskij. Le sonorità impressioniste trovano invece piena espressione nell’Arabesque n. 1 di Debussy e nella Vocalise-Étude en forme de Habanera di Ravel, pagine nelle quali il colore diventa elemento strutturale del discorso musicale. La parte conclusiva conduce verso atmosfere più teatrali e ritmiche con Café 1930 e Nightclub 1960 da Histoire du Tango di Piazzolla, fino a Entr’acte di Ibert, brillante pagina da camera ispirata ai colori della musica spagnola.

Venerdì 10 luglio a Villa Filippina sarà invece la volta di Colossal Time, titolo tra i più attrattivi dell’Estate Musicale 2026. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana ci sarà Roberto Molinelli, direttore, compositore, violista e orchestratore, da oltre vent’anni apprezzato per la capacità di costruire progetti che mettono in dialogo generi e stili diversi. Colossal Time sarà replicato sabato 11 luglio a Bolognetta, in Piazza dei Caduti in guerra, e domenica 12 luglio a Ventimiglia di Sicilia, nell’Anfiteatro comunale.

Il concerto propone una raccolta di grandi colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e dell’immaginario collettivo, da Hollywood al cinema d’autore italiano, dal fantasy alla fantascienza, dall’epica al rock sinfonico. La serata si apre con la celeberrima 20th Century Fanfare di Alfred Newman, brevissima ma fulminante pagina musicale che, con rullo di tamburi e squilli di ottoni, è diventata simbolo dell’età d’oro di Hollywood. Seguono le musiche di John Williams, gigante della musica per film, con il Super Indiana Medley e Harry Potter’s Magical Tune. La dimensione dell’animazione sarà rappresentata dal Disney’s Dream Wishing Medley, mosaico di temi che attraversa alcune delle pagine più amate della storia Disney. Il concerto rende poi omaggio alla grande scuola italiana della musica per il cinema con la Nino Rota Suite, che riunisce pagine da Romeo e Giulietta, Il Padrino e 8½, e con La vita è bella di Nicola Piovani, colonna sonora premiata con l’Oscar nel 1999. Non mancherà Ennio Morricone, con Il buono, il brutto e il cattivo, pagina che ha rivoluzionato il linguaggio musicale del western e ha contribuito a definire un nuovo immaginario sonoro. Una potente digressione nel rock sinfonico sarà affidata al Queen’s Medley, con brani come Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, Bicycle Race e We Are the Champions, riletti in chiave orchestrale. Il programma prosegue con l’epica moderna di Hans Zimmer per TheGladiator, con il James Bond Medley, che restituisce l’eleganza, la suspense e il fascino della saga di 007, quindi con lo Star Wars Medley di John Williams, costruito secondo la grande tradizione sinfonica e il principio del Leitmotiv. In chiusura, le sonorità travolgenti di Pirates of the Caribbean Medley, ancora nel segno di Zimmer, con il ritmo incalzante delle avventure corsare di Jack Sparrow.

Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro. La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

Note biografiche

Claudio Sardisco si è diplomato in flauto con il massimo dei voti al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo e si è perfezionato con Angelo Persichilli, Wolfgang Schultz, Bruno Canino ed Eliodoro Sollima. Ha svolto intensa attività concertistica in Italia e all’estero, collaborando con importanti associazioni musicali e dedicandosi con particolare attenzione alla musica da camera. Con il quintetto a fiati Wind Ensemble ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Dal 1985 collabora con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, della quale è componente stabile dal 2001 nel ruolo di secondo flauto.

Laura Vitale, nata a Palermo nel 2000, ha iniziato lo studio dell’arpa a nove anni al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e si è poi formata alla Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano, laureandosi nel 2023 con il massimo dei voti. Nel 2022 ha vinto l’audizione presso la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con la quale collabora come prima arpa. Ha suonato in importanti teatri e sale internazionali, tra cui Teatro alla Scala, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, Festspielhaus di Baden-Baden, Hong Kong City Hall, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Massimo di Palermo e Politeama Garibaldi.

Roberto Molinelli ha collaborato con molte orchestre italiane e internazionali e con artisti del mondo lirico, sinfonico, cinematografico, teatrale e popular, tra cui José Carreras, Andrea Bocelli, Erwin Schrott, Cecilia Gasdia, Anna Caterina Antonacci, Giovanni Sollima, Enrico Dindo, Tony Hadley, Francesco De Gregori, Amii Stewart, Mahmood, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Fabrizio Bosso e Paolo Fresu. Ha composto musiche per cinema e televisione, lavori concertistici eseguiti in tutto il mondo e progetti di teatro musicale e danza. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo in varie edizioni, firmando numerosi arrangiamenti; nel 2026 ha partecipato alla serata cover del Festival con Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma, ottenendo il terzo posto della serata con l’arrangiamento di Quello che le donne non dicono.

PROGRAMMI MUSICALI

Giovedì 9 luglio, ore 21 – Palermo, Palazzo Abatellis – Atrio storico

Ariaduo: Claudio Sardisco flauto – Laura Vitale arpa

Eugène Bozza, Aria

Claude Debussy, Arabesque n. 1

Gabriel Fauré, Sicilienne op. 78

Nino Rota, Sonata per flauto e arpa

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Aria di Lensky

Camille Saint-Saëns, Romanza op. 37

Maurice Ravel, Vocalise-Étude en forme de Habanera

Astor Piazzolla, Café 1930 e Nightclub 1960 da Histoire du Tango

Jacques Ibert, Entr’acte

Venerdì 10 luglio, ore 21 – Palermo, Villa Filippina

Sabato 11 luglio, ore 21 – Bolognetta, Piazza dei Caduti in guerra

Domenica 12 luglio, ore 21 – Ventimiglia di Sicilia, Anfiteatro comunale

Colossal Time

Roberto Molinelli direttore

Orchestra Sinfonica Siciliana

Alfred Newman, 20th Century Fanfare

John Williams, Super Indiana Medley – Harry Potter’s Magical Tune

Autori vari, Disney’s Dream Wishing Medley

Nino Rota, Nino Rota Suite

Nicola Piovani, La vita è bella

Ennio Morricone, Il buono, il brutto e il cattivo

Autori vari, Queen’s Medley

Hans Zimmer, The Gladiator

Autori vari, James Bond Medley

John Williams Star Wars Medley

Hans Zimmer, Pirates of the Caribbean Medley

Informazioni e biglietteria

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.

Per Note al Museo: Palazzo Abatellis – Posto unico euro 10.

Per Colossal Time a Villa Filippina: biglietti numerati. Settore A euro 25 intero / euro 20 ridotto; Settore B euro 20 intero / euro 15 ridotto. Il ridotto è riservato agli abbonati alla stagione 2025/2026, studenti, disabili con disability card o con necessità di accompagnatore.

Le repliche a Bolognetta e Ventimiglia di Sicilia sono a ingresso gratuito.

Botteghino Politeama Garibaldi

Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Tel. 091 6072532/533

biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.

sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13

apertura un’ora prima dei concerti nella sede specifica

Convenzioni e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it

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