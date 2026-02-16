L’essenza del contrasto: a Roma torna la rassegna “Prevalentemente Bianco & Nero”

Dal 21 febbraio all’1 marzo 2026. Gli spazi della GARD (Galleria Arte Roma Design) tornano a tingersi delle sfumature più pure dell’arte contemporanea con la nuova edizione della mostra collettiva “Prevalentemente Bianco & Nero”.

L’esposizione, ospitata nella storica sede di Via dei Conciatori 3/i, si propone come un’indagine visiva e concettuale sul dualismo. Il bianco e il nero non vengono presentati solo come assenza di colore, ma come metafore universali di contrasti quotidiani e sociali: luce e ombra, sogno e realtà, reclusione e libertà.

​Un dialogo tra linguaggi differenti

​La mostra raccoglie opere di artisti eterogenei che hanno interpretato il tema attraverso una pluralità di mezzi espressivi. Il percorso espositivo si snoda tra:
• ​Arti Visive: Pittura, scultura e disegni.
• ​Nuovi Media: Video-arte e cortometraggi.
• ​Design e Grafica: Installazioni, incisioni e progetti di design.
• ​Parola Scritta: Elaborati testuali che approfondiscono l’incontro/scontro tra diversità razziali, etniche e di classe.

​L’evento di inaugurazione

​Il momento clou della rassegna si terrà enerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 18:30. La serata inaugurale sarà impreziosita dalla partecipazione speciale di Giuseppe Mincuzzi, noto al pubblico come “Er Poeta Metropolitano”, che animerà lo spazio espositivo con le sue rime ispirate alla realtà urbana e sociale.

​Info e Dettagli Utili

• ​Dove: GARD Galleria Arte Roma Design – Via Dei Conciatori, 3/i (Giardino interno)
• ​Quando: Dal 21 all’1 marzo 2026
• ​Inaugurazione: Venerdì 20 Febbraio, ore 18:30
• ​Accesso: Per prenotarsi, inviare un messaggio whatsapp al numero 3403884778
• ​Ingresso: Libero
