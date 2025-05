“L’esattezza del vago”: Colloquio di Filosofia – 8/9 maggio 2025 alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo

L’esattezza del vago: s’intitola così il Colloquio di Filosofia organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”. Un appuntamento diviso in due giornate, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, che s’inserisce all’interno di un più vasto progetto, quello di ricerca pluriennale “Credere senza smettere di pensare” coordinato dalle docenti di filosofia Maria Antonietta Spinosa e Anna Pia Viola.

La prima sessione dei lavori inizierà giovedì alle ore 16.30 con i saluti del preside della Facoltà, don Vito Impellizzeri; la seconda avrà inizio venerdì alle ore 9 e ad aprire i lavori sarà mons. Corrado Lorefice, Gran Cancelliere della Facoltà nonché arcivescovo di Palermo.

L’incontro si pone in relazione alle linee di ricerca della Facoltà Teologica di Sicilia come comunità accademica dialogante con le attuali istanze culturali e con altre Istituzioni accademiche del territorio. Una riflessione filosofica per accogliere e rispondere alle istanze “emergenti” del mondo contemporaneo, ma anche come servizio per il cammino sinodale delle Chiese. La ricerca attivata dal progetto ha inteso raccogliere la suggestione prospettica a pensare “per il prossimo millennio” offerta dalle celebri Lezioni americane di Italo Calvino (1985): ha inteso trarre spunti di metodo dallo stile “ossimorico”, inclusivo e insieme aperto del suo discorso poetico e critico. La riflessione sulla ”esattezza” è stata così preceduta in questi anni da altri temi, quelli della “leggerezza”, della “visibilità”, della “molteplicità” e della “rapidità”.

L’incontro si terrà presso l’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia e sarà occasione per inaugurare una mostra di opere artistiche ispirate alla produzione letteraria di Italo Calvino, realizzate e presentate dall’autore, Luca Crapanzano.

Per informazioni su iscrizione e dettagli organizzativi, è possibile consultare il sito www.fatesi.it o scrivere a comunicazioni@fatesi.it.