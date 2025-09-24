Il libro: “Le stanze dei giardini segreti”, di Nevio Casadio | Recensione di Alberto Raffaelli per Segnalazioni Letterarie

“Romanzo oniricamente on the road”, recita il risvolto di copertina. Racconto trasfigurato in sogni reali(stici), si potrebbe controbattere: ma le definizioni calzano strette per le “Le stanze dei giardini segreti” del romagnolo Nevio Casadio, giornalista, reporter e regista di lungo corso, nonché a lungo sodale di Tonino Guerra, padre ispiratore anche di questo libro.

La buonanima di Antonio Pennacchi disse in un’intervista che, accanto alle opere figlie dell’affabulazione inventiva degli autori, ce ne sono altre – si riferiva alle proprie, ma queste “stanze” paiono della medesima fattispecie – il cui pregio sta nel raccogliere su carta vicende che “viaggiano nell’aria”, impregnando territori e generazioni. Il testo di Casadio ha infatti il sapore di una meditazione di lungo corso, forse scritta in pochi anni ma sedimentata a lungo nella mente e nella memoria dell’autore.

Il protagonista, un Professore universitario, adibisce il vecchio e diroccato mulino natìo a sede di stanze dedicate ai nomi perduti, alla poesia, alle foto che riflettono le anime sparse, e a tutta una serie di “luoghi dell’anima dove incontrare se stessi” recuperando idee e soprattutto storie (che per lui valgono più delle persone stesse, meri “strumenti” che le contengono).

Affiancato da personaggi chi più chi meno fuori dalle righe (su tutti il fido Dario e la bella Annà dai capelli rossi), il Prof funge da ricettore di tutta una serie di narrazioni che innestano una singolare ricerca di tempo e personaggi perduti.

E nella lettura sfilano in ordine sparso o quasi una sequela di storie appenniniche (lo sfondo è quello del Montefeltro, dove sorge Pennabilli, borgo adornato da Tonino Guerra di varie installazioni e decorazioni – l’Orto dei frutti dimenticati, il Rifugio delle Madonne abbandonate, l’incantevole Angelo coi baffi e altre – la cui eco ispira le creazioni qui sciorinate da Casadio) che sanno di umido, di pioggia, di terra, dei sapori odori colori delle stagioni, e dove reale e onirico vanno a braccetto. Non mancano poi incursioni nella pianura romagnola intrisa di anarchismo e Resistenza, su fino al Po, nonché viaggi in Russia, Honduras, Parigi, Ohio.

Il mulino e le sue stanze sono un ombelico del mondo decentrato, rifugio di storie e oggetti desueti (emersioni di ricordi rimossi?), spaventevole ma anche confort zone assoluta per chi lo sa abitare. Attorno a esso succede di tutto (per tacere dei dissesti idrogeologici) e si muovono individui eccentrici: alchimisti farmacisti, armate brancaleone di pezzenti, sceme del villaggio, venditrici di souvenir che fanno per così dire l’amore con le pietre di un Battistero, ingegneri navali che si ritirano a fare i pastori accanto a madri vestali di un fuoco perpetuo, fotografi non vedenti; mentre si custodiscono peli di vulva di provenienza moralmente dubbia ascesi al rango di reliquie e si escogitano vasche con una palla di specchi multiformi che riflettono le parti sepolte delle anime…

C’è folkore, mistero, e non manca la miseria – quella di “malocchi, capre e solitudini impervie” – dalla quale molti di noi vengono e di cui spesso anche in letteratura ormai ci si vergogna, ignorandola; ma nelle vicende scovate dal Prof e dai suoi amici ingegno e caparbietà aiutano ad evolversi, almeno interiormente. I decenni e il progresso corrono, ma non è questo che ha importanza: la percezione e la raffigurazione – recuperate dall’antica sapienza dei filò (o trebbi, alla romagnola) come pure dal peregrinare a caccia di storie – irretiscono atti e cose in una dimensione come vischiosa, secondo l’assioma felliniano secondo cui “l’unico vero realista è il visionario” (ma si potrebbe aggiungere “l’essenziale è invisibile agli occhi”, senza dimenticare il “fanciullino” di un altro romagnolo, Pascoli), che ha il pregio di farci (ri)scoprire mondi dimenticati, forse repressi, in quanto l’intento di queste stanze dei giardini segreti non esclude una dimensione psicoanalitica.

Le ragioni razionali e produttive sono lasciate quasi sempre fuori quadro, perché il romanzo è a suo modo un’“opera-mondo” fatta di dialoghi e incontri particolari, dove agisce una motivazione dettata da una preziosa non-attualità e illogicità onirica, benché incastonata con tratti referenziali e concreti.

In definitiva, “Le stanze dei giardini segreti” è un’originale opera controcorrente, pervasa di una sottile e in fin dei conti malinconica irrazionalità che del resto – insegna la critica letteraria più avvertita – resta un archetipo ispirativo tra i più potenti della grande letteratura. C’è da augurare che altri autori seguano questa via di un realismo metafisico (la ricerca di storie e la costruzione delle stanze sembrano rincorrere una sia pur laica Grazia) o anche magico, il quale proprio nel suo “anacronismo” trova un nucleo significativo e duraturo.

Nevio Casadio, “Le stanze dei giardini segreti”, Firenze, Vallecchi, 2024