Le “Novelle brevi di Sicilia”, tra introspezione ed erotismo, stupendi racconti brevi siciliani da leggere questa estate!

Recensione di Daniela Cavallini
“Come lei eccita lui on line?”, narcisismo, erotismo, autoerotismo, “La doccia” è tutto questo, uno dei racconti brevi siciliani tratti dalla raccolta “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra, psicologo, criminologo, saggista, ma in questo libricino scrittore di vite di Sicilia e di siciliani. Il nostro consiglio? Leggere durante queste vacanze di agosto questa piccolissima raccolta di novelle brevi per capire qualcosa di più della Sicilia e dei siciliani!
Amiche ed Amici carissimi, con l’autorizzazione dell’Autore, traggo alcuni paragrafi dalla Novelle breve intitolata “La doccia” (potete ascoltare a seguire, attraverso i link di YouTube, le recite di questa novella interpretata da diversi attrici e attori di fama nazionale e internazionale).
Un racconto che, scevro da inibizioni espressive, pone l’enfasi su una tipologia di seduttività femminile, derivante da un aspetto narcisistico della donna, che si esprime virtualmente con fotografie e toni espliciti, per il mero piacere di procurare eccitazione sessuale nell’uomo “dietro la tastiera”.
Uno stralcio de “La doccia” uno dei racconti delle Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra:
Non ce l’ho fatta a non pensare alle foto che mi avevi inviato con WhatsApp.
A quelle foto che volevi mettere sul tuo profilo Facebook e che mi avevano turbato la sera prima… che mi avevano imprigionato in un desiderio di te irresistibile. Ti avevo detto che eri bellissima, troppo provocante, troppo eccitante.
Quelle foto non andavano bene per metterle su Facebook.
No, non andavano proprio bene. Avresti attratto troppi maniaci.
E su Facebook ce ne sono tantissimi di maniaci che vanno alla ricerca di piaceri mediatici solitari.
Te l’avevo detto più volte quella sera.
Ti avevo anche detto che avrei voluto fare l’amore con te.
Anche questo te l’avevo ripetuto più volte.
Mi avevi tramortito, disorientato, con la tua voce, con le tue foto, con quello che mi avevi detto: «Me lo potrai strappare questo vestitino verde che mi lascia i seni ben in vista! Quando ci vedremo me lo metterò per te!»
Poi mi hai salutato.
…
Risulta evidente quanto l’esibizionismo, in questo caso manifestato dalla donna, sia induttivo di eccitazione oltreché inevitabile prodromo di autoerotismo. Tuttavia, Andrea, tra le righe, ricorda alle donne desiderose di esporsi sui vari social, il pericolo d’incorrere in maniaci.
Su gentile concessione dell’Autore, è disponibile la recita del racconto da diversi attrici e attori professionisti, tuttavia, data l’esplicitezza del linguaggio con cui il racconto prosegue, nel rispetto della sensibilità individuale, solo chi volesse proseguire la lettura della Novella “La doccia”, può cliccare su questi link che trovate a seguire:
Daniela Cavallini
“Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra | con Paolo Arigotti e Daniela Cavallini
