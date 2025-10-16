Un libricino che devi leggere due volte, forse geniale, una piccola chicca impressionista: le Novelle brevi di Sicilia recensite da Angela Cavazzuti

di Angela Cavazzuti

Quando ho iniziato a leggere le prime pagine di questo libricino, mi ci è voluto poco per comprende che ero molto lontana dai libri comuni che leggo solitamente. Inutile cercare una trama, una continuità, un inizio o una fine. Ho dovuto resettare tutti i miei canoni e partire da zero. È là ho iniziato a godere di quello che leggevo.

La lettura di queste piccole e brevi storie siciliane mi è piaciuta davvero! Una piccola chicca diversa, e forse per questo anche un po’ geniale.

Ora vorrei consigliarla ai miei amici, e per questo ho scritto una breve recensione da pubblicare sul mio profilo Facebook, inviare su Messenger ai miei amici che amano leggere, e pubblicarla in qualche giornale. Ecco cosa penso di questa raccolta di Novelle brevi di Sicilia:

“Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra è una raccolta di racconti brevi, spesso brevissimi. A volte con un filo conduttore, a volte “ermetici”, come se l’autore si limitasse a descrivere un quadro o un’immagine che ha davanti.

È il libro che non ti aspetti. Quello che devi leggere due volte.

La prima, una lettura rapida, avida e curiosa per comprendere cosa tieni tra le mani. Le storie scorrono veloci, accattivanti. Non riesci a fermarti fino a quando non arrivi alla parola “fine”.

La seconda, al contrario, una lettura lenta, per assaporare con calma la tela che Giostra ha saputo dipingere con poche e sapienti pennellate.

Immagini di una Sicilia vera, fatta di sapori, odori, mare e persone comuni; stralci di vita durante il covid; incontri fortuiti; pensieri fugaci…

“Novelle brevi di Sicilia” è una piccola chicca impressionista: niente è definito, scontato o standardizzato né nella scrittura né nella struttura. Eppure tutto risulta chiaro e toccante.

Tutto trasmette sensazioni e stimola alla riflessione personale.

Perché, come dice l’autore in premessa, “…se c’è un senso o una morale in queste storie sarà il lettore stesso ad attribuirgliene una…”.

Angela Cavazzuti

(scrittrice)

