“Le musiche di Stevie Wonder”: Giuseppe Milici racconta il suo concerto al Real Teatro Santa Cecilia, ore 21.30 Domenica 24 novembre ore 18.30

Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25 sono le protagoniste assolute al Real Teatro Santa Cecilia per questo fine settimana. In scena uno dei progetti artistici tra i più affascinanti in chiave inedita quello proposto dall’artista Giuseppe Milici, che per l’occasione si esibirà in un Tributo a Stevie Wonder.

Milici, conosciuto orami sui palchi internazionali come quelli americani e giapponesi, dichiara per la sua esibizione che festeggia i quarant’anni di carriera, armonicista e compositore palermitano, che ha affrontato linguaggi musicali diversi, collaborando con decine di artisti, da Laura Fygi a Toots Thielemans, da Gino Paoli a Gigi D’Alessio e i Dirotta su Cuba, oppure esprimendosi da solista come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche, in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane, dal Festival di Sanremo a Fantastico, nonché siglando fiction di successo.



In questo concerto, in occasione del suo 60° compleanno, Milici, presenta il suo quinto progetto tributo agli artisti da lui più amati e che maggiormente lo hanno influenzato. Dopo Beatles, Bacharach, Michael Jackson e Morricone Milici rende omaggio al grande Stevie Wonder presentando le sue composizioni più rappresentative in una chiave assolutamente inedita ed originale. “È una gioia per me – dichiara Milici – poter festeggiare, il prossimo 22 novembre (festeggiamenti che si protrarranno anche al 23 e 24) al Teatro Santa Cecilia di Palermo, invitato dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group ed in particolare dal fondatore e dal caro amico il Maestro Ignazio Garsia, i miei sessant’anni portando in scena un omaggio ad uno degli artisti che più amo, ovvero Stevie Wonder, artista che, oltre ad aver scritto brani indimenticabili, ha anche dato dignità allo strumento che da quarant’anni mi dà la possibilità di vivere di un sogno, ovvero l’armonica a bocca. E delle giornate così importanti per me non potevano che essere condivise con tre cari amici ed eccellenti musicisti ovvero: Antonio Zarcone al Piano, Pietro Zarcone al basso e Sebastiano Alioto alla batteria”.



“Ho sempre amato profondamente la musica – continua Milici – Sin da bambino ho sempre ascoltato sia la classica che il jazz, ma ho capito che sarebbe stata la mia professione a 19 anni quando ascoltai il disco Slow Motion di Toots Thielemans.Mi affascinava l’idea di uno strumento in grado di fare grandi cose pur essendo estremamente piccolo a tal punto da poter essere riposto in una tasca!

Com’è barcamenarsi tra l’improvvisazione del jazz, le composizioni musicali per la televisione e la creazione di un disco? Qual è il filo conduttore che mantiene intatta l’identità artistica di un musicista? “Il filo conduttore è solo l’amore per il mio lavoro che mi porta a desiderare sempre esperienze diverse. Se andate a dare uno sguardo alla mia discografia noterete collaborazioni con artisti di generi molto diversi e la cosa la trovo estremamente interessante… La composizione è un’esigenza che si ripresenta periodicamente e in quei periodi mi piace isolarmi e dedicarmi solo a questo”.

In programma diversi brani noti e riarrangiati dallo stesso Milici, classe 1964, ha lavorato, ricordiamo, per diversi programmi televisivi, composto colonne sonore per film, accompagnato in tour mondiale alcuni artisti importanti. Tra le esecuzioni che verranno proposte per i tre concerti Don’t You Worry About a Think, -Sir Duke, Kiss, lonely, goodbye, You are the sunshine of my life, Another star, Spain, I just called to say I love you, Isn’t she lovely? Una serata ricca di sound e swing da non perdere per vivere momenti ed emozioni in musica.



Da questo link è possibile visionare un brano dedicato da Milici a Stevie Wonder Giuseppe Milici e Francesco Buzzurro Isn’t She Lovely.mp4

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, brasspalermo@gmail.com www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.