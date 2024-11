Le Cirque Top Performers con “The New World of ALIS” al Teatro di Verdura il 15-16 e 17 maggio 2025

Il grande show di Alis, “The New World of ALIS”, approda in Sicilia per l’unica tappa isolana dello Spring Tour 2025: la magia e le tante emozioni saranno prerogativa assoluta del pubblico di Palermo che al Teatro di Verdura, aperto eccezionalmente in primavera per l’evento, potrà assistere allo spettacolo messo in scena dai Top Performers dal Cirque du Soleil e dai migliori artisti internazionali del circo contemporaneo.

Gli spettacoli di terranno il 15-16 e17 maggio 2025, tre spettacoli, per la prima volta in un’esibizione outdoor, durante i quali gli spettatori resteranno a bocca aperta di fronte ai migliori Top Performers: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane e capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

Le Cirque Top Performers ha scelto Palermo, ultima tappa dello Spring Tour 2025, per presentare il tour italiano e celebrare il suo decimo anno di attività: “in questi due lustri mezzo milione di persone ha assistito agli spettacoli in giro per il mondo, portando la Compagnia ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante nel suo genere.

“È davvero un grande piacere poter annunciare che passa attraverso Palermo il 14 tour dei nostri show – dichiara Gianpiero Garelli, Fondatore e Presidente di Le Cirque Top Performers –. Proprio nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della nostra Compagnia. Per questo voglio innanzitutto ringraziare il Sindaco, Roberto Lagalla, che per accoglierci concederà l’apertura anticipata del Teatro di Verdura. Ma ringrazio anche l’amico Carmelo Costa, che con la sua prestigiosa società “Musica da Bere” porterà in Sicilia i più grandi artisti del mondo”.

Gianpiero Garelli svela qualche anticipazione su quanto il pubblico palermitano potrà vedere: “Porteremo il fior fiore del mondo del circo contemporaneo. Sarà un vero e proprio show a tutti gli effetti, con performers incredibili ed una coreografia da favola: un insieme di luci, musiche e video che incanteranno grandi a piccini. Vi aspettiamo numerosi nella fantastica cornice del Teatro di Verdura il 15-16-17 maggio 2025″.

21-22-23 marzo FORLI’ (Gran Teatro PalaGalassi)

28-29-30 marzo BARI (Palaflorio)

4-5-6 aprile TORINO (Pala Inalpi Arena)

11-12-13 aprile VIGEVANO (PalaElachem)

17-18-19-20-21 aprile VERONA (Big Top Theatre)

24-25-26-27 PIACENZA (Teatro Politeama)

30 aprile, 1-2-3-4 maggio IREN GREEN PARK CAMPOVOLO (Big Top Theatre)

9-10-11 maggio TERNI (Pala Terni)

15-16 e17 maggio PALERMO (Teatro di Verdura)

Palermo apre per la prima volta nel mese di maggio il Teatro di Verdura per accogliere questo eccezionale spettacolo. Media partner degli Eventi al Verdura il gruppo editoriale del GIORNALE DI SICILIA che supporterà l’Evento con il giornale, il web, la Radio e la televisione.

I biglietti per gli show di Palermo saranno in vendita a partire dal 7 novembre in tutti i punti fisici ed i siti internet dei Circuiti:

Ticketone: www.ticketone.it tel. 892101

Ciaotickets: www. Ciaotickets.com

I prezzi dei biglietti andranno dagli € 34,50 (compresi diritti di prevendita) per la Gradinata Non Numerata, fino ad € 92,00 (compresi diritti di prevendita) per la Poltronissima GOLD. Previste riduzioni per bambini. Gli spettacoli di Palermo sono organizzati dalla Musica da Bere S.r.l. con la collaborazione di GoMad Concerti.