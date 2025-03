L’attore Patrizio Pelizzi giurato al Premio Letterario Roma International al Teatro Ghione di Roma

L’attore Patrizio Pelizzi, dal cast del film premiato dalla critica “L’orto americano” di Pupi Avati, al Premio Letterario Roma International al Teatro Ghione come giurato.

Premio Letterario Roma International al Teatro Ghione di Roma

Patrizio è innamoratissimo del suo mestiere che esercita da bambino recitando in molti spot pubblicitari (Cornetto Algida, Bastoncini Findus). L’attore dopo anni di studio spazia dal doppiaggio, teatro, cinema e serie-tv.

Lo ricordiamo nei film “Per non dimenticarti” di Maria Antonia Avati, “Le Complici” di Emanuela Piovano, “Un ragazzo d’oro” e “Dante” di Pupi Avati. Inoltre nelle serie-tv “Questa è la mia terra” di Raffaele Mertes, “Crimini Bianchi”, “Gente di Mare 2” di Andrea Costantini e Giorgio Serafini, “Distretto di Polizia di Alberto Ferrari ”, “Via Zanardi 33”, “Un posto al sole” e nel film tv “Enrico Piaggio-Un sogno italiano” diretto da Umberto Marino. Pelizzi molto grato al Maestro Pupi Avati con cui ha avuto il piacere di condividere tante esperienze al di là dell’ultimo progetto il thriller gotico “L’orto americano” acclamato dalla critica alla Biennale di Venezia 81 edizione e dal pubblico in questi giorni. Lui dice che è una grande scuola di vita lavorare con il Maestro Avati. È come giocare in serie A. L’intelligenza e la sensibilità di Avati è abnorme, non è solo uno scrittore, musicista, sceneggiatore, regista marito, padre e nonno… È un vero Mentore. Voglio ricordare anche Tommaso Avati, talentuoso co-sceneggiatore de “L’orto americano” e tanti altri film e scrittore di libri.

L’eclettico Patrizio il 15 marzo sarà al teatro Ghione di Roma, dove sarà tra i giurati del Premio letterario Roma International II ed. 2025, insieme alle giornaliste Rai Silvia e Laura Squizzato, la giornalista Lisa Bernardini, l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, lo scrittore e manager Filippo De Ambrogi, il giornalista e autore Rai Gianni Garrucciu, la giornalista Rai Clarissa Domenicucci, la giornalista e scrittrice Daniela Quieti, l’imprenditrice-letterata Alessandra Calissoni Bulgari e la giornalista e conduttrice Rai Elena Malizia.

L’autore è il bravo Dott. Roberto Sarra che condurrà anche il noto evento (Presidente dell’Associazione culturale Pegasus).

Nella serata verranno premiati molti letterati e poeti. Tra l’altro ci saranno anche personaggi del cinema, teatro e tv. Verrà dato il Premio alla carriera al noto attore di cinema, tv e teatro Massimo Bonetti che iniziò la carriera teatrale con il grande Giorgio Strehler e tanto cinema (“Storia d’amore e d’amicizia”, “Le vie del signore sono finite” di Massimo Troisi, “Ultimo di Damiani, Pupi Avati, “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani, “Il Signor Diavolo, “La Piovra” di Damiano Damiani , “La Squadra”, “Distretto di Polizia”, “Per non dimenticarti”, “Il cuore grande delle ragazze”), presente anche lui nel nuovo film “L’orto americano” di Pupi Avati.

Inoltre, verrà assegnato il premio alla carriera allo Stilista Anton Giulio Grande, al compositore-musicista Vince Tempera, alla danzatrice Erika Rifelli e al giornalista Antonio Ranalli.

INFO:

https://www.imdb.com/it/name/nm2616890

https://www.instagram.com/patriziopelizzi.official