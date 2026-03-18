L’associazione CURAA comunica ai media il ricorso al TAR notificato per la sospensione degli abbattimenti arborei nel Municipio I di Roma

L’associazione CURAA (Cittadini Uniti per Roma i suoi Alberi e i suoi Abitanti) comunica di aver notificato il suo Ricorso al TAR per sospendere i tagli e gli abbattimenti di alberi sani e ad alto fusto.

In seguito “Agli scempi che continuano a susseguirsi senza tregua e senza preavviso né trasparenza, in molte zone di Roma e del Centro Storico, e senza rispetto né dei vincoli né delle norme vigenti, con grave pregiudizio per il patrimonio paesaggistico e ambientale della cittadinanza”, così in una nota la Presidente Jacopa Stinchelli comunica l’avvenuta notifica del ricorso al TAR del Lazio predisposto dall’Associazione C.U.R.A.A. e delle ricorrenti, notificato a Roma Capitale e agli uffici competenti.



“Oggi – prosegue Stinchelli- siamo nell’area del Campidoglio e dei Fori Imperial, dove sono scomparsi troppi pini storici senza chiarezza e in numero maggiore di quelli dichiarati ufficialmente dalla Giunta comunale’. A via Barletta stanno abbattendo tutti gli alberi di platani di oltre cento anni di vita per l’inizio cantieri metro C e così in altre zone del primo municipio. E’ in atto un massacro delle più importanti alberature nel primo municipio di Roma. Ad essere violati sono tutti i vincoli paesaggistici e ogni normativa di legge a tutela degli alberi e nel periodo delle nidificazioni.

Gli alberi vengono inoltre che abbattuti anche capitozzati –vietato dalla legge- come è stato fatto nei giorni scorsi sugli alberi di Lecci di Castel Sant’Angelo e la scorsa settimana sui tre alberi di pawlonia di cui una ultracentenaria a Piazza della Chiesa Nuova.



Il ricorso contiene anche istanza cautelare urgente ex art. 56 c.p.a., con richiesta al Presidente del Tribunale di disporre la sospensione immediata degli abbattimenti nelle more della decisione.



“Procediamo con il deposito telematico del ricorso presso il TAR Lazio – prosegue Stinchelli- a seguito del quale resteremo in attesa delle determinazioni del Presidente sulla richiesta cautelare”.



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