“L’arte che rivela”: Mostra d’arte UCAI al Chiostro di San Francesco di Civitanova Marche

da | 24 Settembre 2025 | Eventi, Mostre

La sezione UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Palermo, in collaborazione con la sezione UCAI di Civitanova Marche, presenta la mostra d’arte “L’arte che rivela”, che si terrà il 27 settembre 2025 presso il suggestivo Chiostro di San Francesco di Civitanova Marche.

L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere un incontro artistico e spirituale tra due realtà culturali diverse ma unite da un linguaggio comune: quello dell’arte ispirata dalla fede. La mostra raccoglie opere di artisti provenienti dalle due sezioni UCAI, proponendo un percorso espositivo che spazia dalla pittura alla scultura, dalla fotografia ad altre forme espressive contemporanee.

“L’arte che rivela” intende offrire uno spazio di riflessione e bellezza, in cui l’arte diventa occasione per svelare ciò che spesso rimane nascosto: emozioni profonde, domande esistenziali, testimonianze di fede e ricerca interiore.

La mostra sarà inaugurata sabato 27 settembre 2025 alle ore 17:00, alla presenza degli artisti, dei rappresentanti UCAI e delle autorità locali.

L’ingresso è libero.

INFO:

Civitanova Marche, 27 settembre 2025 – ore 17.00. Chiostro di San Francesco – Corso Umberto I

