L’Aquila: il 10 ottobre torna la Seconda Edizione di Aquicorto Festival per Cortometraggi

Il 10 ottobre presso il Teatro Studio (Piazza d’Arti – Via Ficara) a L’Aquila si svolgerà la seconda edizione del Festival Aquicorto. L’evento è organizzato da Abbo Production composta da Angelo Sateriale, Gianni Labalestra e Luana Abbondandolo, una giovane società di produzione e distribuzione nata nel 2021 che produce film, cortometraggi e spettacoli teatrali.

A curare la manifestazione sarà l’aquilana Katiuscia TomeiP.R. e event planner nel mondo dell’arte e della cultura. Nel pomeriggio dalle ore 16:30 ci saranno delle proiezioni fuori gara accompagnate da dibattiti e confronti e dalle 21:00 la serata di premiazione con numerosi ospiti: Piercesare Stagni storico del cinema, docente e Presidente della Film Commission d’Abruzzo, Anna Rita Del Piano attrice, regista e Vice Presidente del Matera Film Festival, Alessandro Bianchi doppiatore, Davide Desiderio docente di cinema.

Nel foyer del teatro che ospita l’evento sarà visitabile anche la mostra del fotografo Michele Brundo in arte ILESH, “Valle del Turano – Visioni Surreali”, una selezione di scatti surreali sospesi tra sogno e realtà, un lavoro che si ispira allo stile visivo del regista Makoto Shinkai per l’uso emotivo del colore e della luce.

I premi assegnati durante la serata saranno: Miglior Corto Internazionale, Miglior Corto Italiano, Miglior Corto Abruzzese, Miglior Corto “Ambiente”, Miglior Corto “No alla violenza”, Premio del Pubblico,Premio della Critica quest’ultimo a cura della rivista di settore Cabiria Magazine. Il festival vuole creare uno spazio di promozione, condivisione e confronto fra registi, sceneggiatori e attori abruzzesi, italiani e internazionali. Il tutto è reso possibile anche grazie al nostro main sponsor BCC di Roma, al nostro sponsor tecnico Alchemist – Strumenti Musicali e ai nostri media partner: il Magazine SapereAmbiente, Radio Territorio Ambiente, Radio Incontro Donna, Radio Cluster FM, Seven Radio Web e Radio Febbre dalla Svizzera.

INFO:

Per info scrivere a: aquicorto@libero.it oppure festival@abboproduction.it

Link di riferimento: https://www.abboproduction.it/aquicorto/

https://www.filmfreeway.com/AQUICORTO