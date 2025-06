“L’angelo di via Croce Rossa” è il nuovo brano del cantautore siciliano Alessio Alessandra

“L’angelo di via Croce Rossa” è il nuovo brano del cantautore siciliano, un’opera narrativa che rende omaggio alla straordinaria vita di Ninni Cassarà. Disponibile in digitale da oggi Il brano sarà anche il manifesto musicale di un monologo teatrale che prenderà vita nelle prossime settimane.

Un brano commovente, un’interpretazione che riempie ogni singola parola, “L’angelo di via Croce Rossa”, il nuovo lavoro discografico di Alessio Alessandra, disponibile a partire da oggi,non può definirsi propriamente una canzone, ma un’opera narrativa, una romantica rievocazione di un uomo normale, Ninni Cassarà, che ha scelto di rendere la sua vita straordinaria.

Il cantautore siciliano ha voluto mettere in risalto, anche attraverso la nuova veste musicale che il produttore artistico Salvo Ferrara ha cucito su questo lavoro, i tratti umani del celebre Commissario, prima ancora che le sue gesta in qualità di capo della squadra mobile di Palermo.

“Nello scrivere su di lui” – afferma Alessandra– “ho cercato con delicatezza di farmi spazio nel suo mondo personale, capirne la spinta motivazionale, che forse, in primis, era proprio il suo amore per la vita, per la sua Laura e il desiderio di lasciare un’eredità importante a tutti noi”.

Questo nuovo progetto di Alessio Alessandra, in cui è stato affiancato da Carlo Palumbo alla chitarra (il mix e il mastering è a cura di Cristiano Nasta), si colloca nel percorso artistico che il cantautore ha intrapreso da qualche anno e che lo ha visto scrivere canzoni per il teatro. In particolare, questo brano sarà il manifesto musicale di un monologo teatrale scritto dallo psichiatra e scrittore Marcello Alessandra e che sarà messo in scena prossimamente.

