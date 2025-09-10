L’Altra metà di me (II), libro vittorioso a Spoleto Letteratura

Classe 1980, Annamaria Bovio è cresciuta in Italia, ed attualmente lavora e abita in Svizzera. Nel 2019 è uscito il suo volume di esordio, L’ altra metà di me – Ti ho cercata nella vita, pubblicato con Apollo Edizioni, con cui ha vinto alcuni premi di settore.

Poi è ritornata sulla scena letteraria con Le parole del cuore – Te lo dico sottovoce, un grido d`amore per tutti coloro che credono nell`anima gemella. E’ stata in seguito la volta di un lavoro pubblicato per i tipi di Pegasus Edition che si intitola L’Altra metà di me (II) – L’Amore ha un solo nome…il tuo e che è stato annunciato essere tra i libri attenzionati (e premiati) alla prossima edizione di Spoleto Art Festival Letteratura 2025, il 27 settembre.

Il programma della edizione spoletina di quest’anno, presieduta dal Prof. Luca Filipponi che ne è da sempre anima e mente, vedrà presentare venerdì 26 settembre, presso il Piano nobile Chiostro San Nicolò a Via Gregorio Elladio, il Menotti Art Festival Spoleto Art in the City 2025, con inizio alle ore 15.30. Sempre alle ore 15.30 del giorno seguente, e sempre nella medesima location, si assegnerà il Premio Internazionale Letteratura Spoleto Festival Art 2035. Molti i premiati, tra scrittori e letterati. Qualche nome: oltre a giornalisti come Livio Frittella (RAI), troviamo scrittori come Annamaria Bovio.

Gran finale, infine, il 28 settembre, dove ancora una volta al Chiostro San Nicolò, con inizio stavolta alle ore 16.00, si vedranno sfilare i protagonisti del Premio internazionale Thomas Schippers 2025. Sempre al fianco di Filipponi da anni, in qualità di partners, due note istituzioni culturali: la Fondazione Tau di Umberto Giammaria e l’Accademia Auge con il suo presidente Cesare Cilvini. Appoggiano la manifestazione 2025, tra gli altri, L’Aquila come Capitale della Cultura 2026 e la Città di Pontremoli nota per il suo premio Bancarella.

Annamaria Bovio è molto seguita sui social: solo su IG, ha attualmente circa 58.000 followers. Crede nelle parole e nel loro profondo significato, e pensa che l’amore sia l’unica immensa forza, in questo mondo, capace di vincere su ogni cosa.

L’Altra metà di me (II) – L’Amore ha un solo nome…il tuo è disponibile nelle librerie Feltrinelli e Ubik e in tutti gli stores online italiani (Ibs, Mondadori, Feltrinelli, Unilibro, Ubik …), oltre che su Amazon. Solo su Amazon, invece, è acquistabile il suo ultimo libro dal titolo Antonio il piccolo Superman contro la SMA, i cui proventi l’Autrice ha deciso di devolvere totalmente in beneficenza per aiutare le cure di cui necessita Antonio, piccolo-grande protagonista del volume. Si tratta di una storia vera raccontata con gli occhi di un bambino. Affetto da SMA (atrofia muscolare spinale), Antonio ci racconta la sua storia con occhi puri e parole piene di luce. Non è solo il racconto di una malattia. È il viaggio di un piccolo grande eroe che insegna a tutti cosa significa essere forti, sorridere nonostante tutto, e credere in un domani migliore.

Eccola, Annamaria Bovio: tutta cuore e sentimenti.

Annamaria Bovio

