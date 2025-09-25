L’Addio a Claudia Cardinale: per sempre Angelica!

da | 25 Settembre 2025 | Attualità, Libri

Claudia Cardinale, attrice bellissima da togliere il fiato

Interprete strepitosa, forse l’ultima grande diva-antidiva

Per sempre Angelica ne “Il Gattopardo” l’addio ci ha dato

Ma il suo indelebile ricordo resterà nella memoria viva.

Proprio il capolavoro di Visconti l’ha disvelata al mondo

Gli occhi di velluto ti avvolgono con il sorriso illuminante

Il tono così sexy della sua voce roca è il giusto affondo

Cosicché tutta la sua femminilità emerge immediatamente.

Raffinata, discreta, affascinante, vivace, indipendente

Non si trova più lo stampo ché il suo è andato perso

Ora sono tutte uguale le starlette rifatte, ma inutilmente

L’una dall’altra non le distingui, e ben più vasto è il discorso.

I suoi film, quelli meno conosciuti, sono legati al passato

Io, e quelli della mia generazione nel cuore inchiodati

Nei titoli l’appellativo “la ragazza” viene spesso usato

Che sia “di Bube” o “con la valigia” oppure “madre”  connotato.

Una generazione di grande cinema pienamente vissuto

Alle attrici molto belle era difficile riconoscerne la bravura

Ma lei era autentica e vera in ogni ruolo, fosse anche muto

Contesa dai più grandi registi ché di una immensa levatura. 

Le hanno attribuito moltissimi flirt, veri o presunti tali

Brando, Delon, Mastroianni, e pure Chirac, il presidente

Con questi nomi prestigiosi si possono dispiegare le ali

Anche se lei, con due mariti italiani, non ha mai confermato niente.

Per anni, presentò suo figlio come se fosse suo fratello

“Il coraggio viene fuori quand’è necessario” furono le parole

“Allora quel coraggio non l’ho avuto” dello scandalo il fardello

Stuprata, decise di tenerlo, e non lo rivelò  per anni alla prole. 

C’è chi ha scritto che una donna italiana è come il cielo di Lombardia

“così bello quand’è bello, così splendido, così in pace”

“Ragazza con la valigia” fai buon viaggio ovunque tu sia

I versi ti calzano a pennello, ché pensarti in questo modo ci piace.

Maria Rosa Bernasconi

Claudia Cardinale
