L’Addio a Claudia Cardinale: per sempre Angelica!

Claudia Cardinale, attrice bellissima da togliere il fiato
Interprete strepitosa, forse l’ultima grande diva-antidiva
Per sempre Angelica ne “Il Gattopardo” l’addio ci ha dato
Ma il suo indelebile ricordo resterà nella memoria viva.
Proprio il capolavoro di Visconti l’ha disvelata al mondo
Gli occhi di velluto ti avvolgono con il sorriso illuminante
Il tono così sexy della sua voce roca è il giusto affondo
Cosicché tutta la sua femminilità emerge immediatamente.
Raffinata, discreta, affascinante, vivace, indipendente
Non si trova più lo stampo ché il suo è andato perso
Ora sono tutte uguale le starlette rifatte, ma inutilmente
L’una dall’altra non le distingui, e ben più vasto è il discorso.
I suoi film, quelli meno conosciuti, sono legati al passato
Io, e quelli della mia generazione nel cuore inchiodati
Nei titoli l’appellativo “la ragazza” viene spesso usato
Che sia “di Bube” o “con la valigia” oppure “madre” connotato.
Una generazione di grande cinema pienamente vissuto
Alle attrici molto belle era difficile riconoscerne la bravura
Ma lei era autentica e vera in ogni ruolo, fosse anche muto
Contesa dai più grandi registi ché di una immensa levatura.
Le hanno attribuito moltissimi flirt, veri o presunti tali
Brando, Delon, Mastroianni, e pure Chirac, il presidente
Con questi nomi prestigiosi si possono dispiegare le ali
Anche se lei, con due mariti italiani, non ha mai confermato niente.
Per anni, presentò suo figlio come se fosse suo fratello
“Il coraggio viene fuori quand’è necessario” furono le parole
“Allora quel coraggio non l’ho avuto” dello scandalo il fardello
Stuprata, decise di tenerlo, e non lo rivelò per anni alla prole.
C’è chi ha scritto che una donna italiana è come il cielo di Lombardia
“così bello quand’è bello, così splendido, così in pace”
“Ragazza con la valigia” fai buon viaggio ovunque tu sia
I versi ti calzano a pennello, ché pensarti in questo modo ci piace.
Maria Rosa Bernasconi