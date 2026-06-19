L’Accademia di Sicilia  festeggia i suoi XXX anni  con una conviviale  cena di gala e l’assegnazione di investiture a molti volti noti nel campo delle professioni, dell’arte e della cultura

Sabato 20 giugno, alle ore 17.30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito, sito a piazza Sant’Oliva n. 25 Palermo, si terrà una festa conviviale per celebrare i trent’anni della prestigiosa Accademia di Sicilia, presenza continua ed emblematica nel panorama culturale della nostra isola.

Sarà il presidente prof.re Umberto Palma unitamente al presidente onorario prof.re Salvatore Lo Bue e al presidente del Senato accademico prof.ssa Maria Patrizia Allotta a presentare il bilancio delle rilevanti attività promosse durante questo edificante anno accademico e, soprattutto, proporre il piano progettuale che avrà come obiettivo sia il mantenimento della missione e dei valori che hanno ispirato la nascita dell’Accademia di Sicilia, sia la promozione di nuovi orizzonti socio-culturali quali – tra i tanti – la nascita del dipartimento legato all’Intelligenza Artificiale, che verrà curato dal prof.re Antonio Fundarò unitamente all’attuazione di una sede operativa di grande pregio.

Durante i festeggiamenti – per le straordinarie doti dimostrate nel corso della loro carriera, per la dedizione professionale, per l’impegno socio-culturale, per l’estro creativo – saranno investiti “Accademici di Sicilia onorari” il Generale Nuccio Vincenzo, il Maestro Mario Modestini, la poetessa Serena Lao, la giornalista Giuseppina Tesauro e la scrittrice Sara Favarò.

Per avere contribuito con la propria opera ed il proprio talento a mantenere vivo lo spirito di sicilianità, dando nuovo impulso alla cultura, alla dottrina sociale ed alle tradizioni autoctone saranno investiti i seguenti “Accademici di Sicilia effettivi”: Rosario Prestianni, Denise Catalano, Francesco Di Franco, Gianluca Gioè per la classe “lettere; Genziana Buttitta, Maria Esposito, Marco Troia, Giovanni Artale, per la classe “arte”, Marcello Pollara per la classe “scienze umane”.

Attestati di nomina saranno consegnati ai componenti del neo-senato magistralmente presieduto dalla prof.ssa Maria Patrizia Allotta: Dott.re Giuseppe Bagnasco, ch.mo prof.re Michele Gelardi, dott.re Giuseppe Lo Cascio, dott.re Gino Pantaleone, dott.re Antonino Causi, dott.re Alberto Scuderi, dott.re Salvatore Licata, prof.ssa Rosalia Pizzitola, dott.re Carlo Guidotti, ch.mo prof.re Alessio Arena, Maestro Francesco Federico, prof.ssa Lucia Lo Bianco, Maestro Salvatore Scinaldi, dott.re Salvatore Gazzara e Sig. Cettina Ucciardi.

Per le qualità professionali, per l’impegno di stampo medico-scientifico, per il senso di umanità e solidarietà attestati di merito per i dott. Sebastiano Tamà e Fabio Crescenti. Per l’impegno culturale profuso nel tempo e per l’esempio attivo di stampo pedagogico proiettato nel circuito alto del sapere attestato di merito anche per il ch.mo prof.re Maurizio Massimo Bianco. La serata si concluderà con una cena di gran gala offerta dall’Accademia di Sicilia con musiche a cura del Maestro sassofonista Marco Romano.

